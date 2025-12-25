Świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony". Uczestnicy nie kryli łez. Marta Manowska przypadkiem zdradziła tajemnicę?

Udekorowana choinka i rolnikowa rodzina

W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" pojawili się: Kasia i Dawid (3. edycja), Asia i Kamil (8. edycja), Ania i Kuba (7. edycja), Klaudia i Valentyn (9. edycja), a także Gabriel i Weronika oraz Arek i Julia z obecnej, 12. edycji.

Zanim wszyscy usiedli do posiłku, uczestnicy miłosnego show TVP ubierali choinkę.

Święta to kwintesencja rodziny. Program nie tylko łączy pary, ale tworzy taką rolnikową rodzinę ze wszystkich edycji. To jest piękne

- podkreślił Kamil.

Weronika dodała: "Do tej pory spędzaliśmy ten czas bez drugiej połówki każdego roku", a Gabriel uzupełnij jej wypowiedź słowami: "Najważniejszy moment świąt to podzielenie się opłatkiem. Teraz będę mógł to zrobić z najbliższą osobą. Kiedy ma się tę drugą połówkę, życie się zmienia".

Wzruszenia i wspomnienia przy świątecznym stole "Rolnik szuka żony"

Po udekorowaniu choinki przyszedł czas na rozmowy z Martą Manowską przy wspólnym stole i wspomnienia z programu. Wzruszenia nie kryła Asia, gdy przypomniano historię jej i Kamila:

Teraz z perspektywy czasu jestem mega zadowolony, że zgłosiłem się do programu i założyłem rodzinę. Jestem szczęśliwy

– mówił Kamil.

Antosia jest naszym małym promykiem, który rozświetla każdy dzień

– dodała Asia.

Codzienne życie po programie

Kamil i Asia odpowiadali na pytania widzów dotyczące codziennego życia. Kamil przyznał, że wyjazdy Asi traktuje jako okazję do budowania więzi z córką:

Wychodzę z założenia, że taki czas jest dobry dla obojga rodziców. Dla nas jako ojców jest to czas budowania więzi. Uważam, że córka czerpie też profity, patrzy, obserwuje wzorce na przyszłość. Jeżeli my promujemy jakieś dobre wzorce, to córka będzie miała wpojone wartości, że ja mam fajnego tatę, to będę chciał mieć fajnego chłopaka

– mówił Kamil.

Asia odpowiedziała na pytanie dotyczące rozpoznawalności:

Z jednej strony to komplement, z drugiej czasem krępujące, kiedy ktoś pokazuje na nas palcami. Ale jeśli podejdzie i zagada – fajnie, poznajemy ciekawych ludzi.

Ania natomiast wspomniała o prośbie o autograf:

To mi się głupio zrobiło. Powiedziałam: 'Ale pani sobie żartuje? Pani lepiej zrobi sobie ze mną zdjęcie'. Ja nie jestem jakąś celebrytką, żeby autografy rozpisywać. Ale się uparła, więc się podpisałam

- powiedziała Ania.

Najlepsze momenty z poprzednich edycji. Jak wyglądały zaręczyny Klaudii i Valentyna?

W odcinku znalazło się także miejsce na "The Best Of", czyli przypomnienie zabawnych i wyjątkowych momentów z poprzednich edycji. Uzupełniając przygotowany materiał filmowy, Arek wspominał, jak mylili programie przyczepę i wpadli na kamerzystę.

Valentyn i Klaudia opowiadali o pierwszym spotkaniu, ale i zgrzytach w codziennym życiu. Rolniczka wspominała o zaskoczeniu przy oświadczynach.

Nie spodziewałam się, że Valentyn zrobi to w tym momencie. Wyszłam z łazienki w piżamie, a on klęknął na kolanko. Byłam w szoku!

Co ciekawe, Marta Manowska zdradziła płeć ich przyszłego dziecka. Na świat ma przyjść chłopiec.

Przypomniano także wyjątkową historię Kasi i Dawida. Oboje byli kandydatami i starali się o serca rolników. Pierwszy kontakt nastąpił jeszcze przed wizytą w gospodarstwach. Później los jednak sprawił, że nie zostali wybrani i zaczęli ze sobą więcej rozmawiać. Po pierwszej randce stało się jasne, że są sobie pisani. W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" przyznali, że w ich relacji zdarzają się kłótnie, ale zawsze szybko rozwiązują konflikty.

Prawdziwe emocje i pytania widzów

Widzowie mieli też okazję dowiedzieć się, jak uczestnicy radzą sobie z pytaniami o autentyczność programu. Klaudia i Valentyn przekonywali, że większość ludzi do show idzie z czystymi intencjami: "Tutaj chodzi naprawdę o poznanie kogoś".

Nie zabrakło także refleksji nad codziennym życiem po programie. Ania radziła nowy parom, by spróbować zamieszkać razem, bo weryfikuje to kompatybilność z partnerem, a Klaudia dodała, że żyjąc na odległość nie dostrzega się wszystkiego. Kasia doradzała szczerość od początku i jasne określenie oczekiwań wobec drugiej osoby.

Gabriel i Weronika przyznali, że chcą stworzyć trwały związek, a kobieta wyznała, że rolnik poza kamerami jest zabawny i swobodny. Arek i Julia wyznają, że dobrze się dogadują i rozmawiają o problemach na bieżąco.

Zapowiedź kolejnej edycji "Rolnik szuka żony"

Marta Manowska podsumowała odcinek, zachęcając do zgłaszania się do 13. edycji programu. Do tej pory w "Rolnik szuka żony" odbyło się już 13 ślubów, co jest bardzo dobrą prognozą na kolejne sezony.

