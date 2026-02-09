Agnieszka Kaczorowska wyjawiła prawdę o pieniądzach w związku z Marcinem Rogacewiczem. Podejrzewaliście to?

Kaczorowska i Rogacewicz są nierozłączni

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz od miesięcy elektryzują media i fanów swoją relacją, która zaczęła się od wspólnej pracy przed wieloma laty, a dziś wygląda jak prawdziwy romans prosto z serialu. Para oficjalnie potwierdziła swój związek w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie zakochani wystąpili razem - ona jako instruktorka, on jako pilny uczeń. Aktor i jego nauczycielka podczas pierwszego odcinka show na pytanie Pauliny Sykut-Jeżyny o to, co ich łączy odpowiedzieli namiętnym pocałunkiem. To był jeden z najgorętszych momentów show! Od tamtej pory Agnieszka i Marcin są nierozłączni.

Mowa i o życiu prywatnym, i o pracy. Zawodowo Kaczorowska i Rogacewicz ostatnio wspólnie nagrali koncert walentynkowy i audiobook o przygodach Janosika, poza tym od miesięcy szykują swój występ taneczno-teatralny "Siedem". A to pewnie jeszcze nie koniec.

Zobacz także: To wtedy poznali się Kaczorowska i Rogacewicz. Aktor pamięta nawet, ile wymienili ze sobą słów. Romantycznie?

Razem pracują, razem wychowują dzieci. A co z kasą?

Rogacewicz, znany z takich serialowych hitów jak "Na dobre i na złe", "Przyjaciółki" czy "Komisarz Alex", ma za sobą małżeństwo zakończone rozwodem po 12 latach. Jego partnerka, kojarzona głównie z "Klanem", w relacji z byłym mężem Maciejem Pelą wytrzymała nieco krócej. Rogacewicz doczekał się czworga dzieci, a jego nowa ukochana dwójki. Teraz wspólnie wychowują najmłodsze pociechy - razem spędzają święta czy ferie, tworząc przykład idealnej patchworkowej rodzinki.

Zobacz także: Kaczorowska i Rogacewicz w kolejnym "sekretnym projekcie". Tym razem pojawią się w TVP!

A co z pieniędzmi? Też są wspólne? Partnerzy mieszkają w domu Kaczorowskiej, który własnymi siłami remontowali. Okazuje się jednak, że prowadzą osobne budżety i każde z nich zarabia pieniądze na własne konto. Rogacewicz i Kaczorowska nie są małżeństwem, więc to naturalne, prawda? Być może, nawet gdyby się pobrali, woleliby rozdzielać budżety i otrzymywać wynagrodzenie na własne konta, zachowując pełną wolność w tej kwestii? Ich doświadczenia rozwodowe na pewno miałyby wpływ na decyzję.

O pieniądzach para mówiła w wyzwaniu przygotowanym przez Telewizję Polską przy okazji promocji koncertu walentynkowego, który widzowie będą mogli obejrzeć 13 lutego o 20:30 w TVP2. Zakochani wyznali też, że oboje lubią spać do późna i nie gotują. Rogacewicz przeprasza jako pierwszy, ale to Kaczorowska ma ostatnie słowo.

Zobacz także: Marcin Rogacewicz został Janosikiem, a Agnieszka Kaczorowska Maryną. Tego jeszcze nie było!

Zobacz więcej zdjęć. Agnieszka Włodarczyk i jej mąż to bardzo zgrana para. Ona jest od niego o 9 lat starsza, ale to bez znaczenia

Tak Kaczorowska i Pela zachowywali się w sądzie

46