Janja Lesar opowiedziała o związku z Katarzyną Zillmann. "To jest przerażające"

Jeszcze niedawno mówiło się o nich głównie w kontekście "Tańca z Gwiazdami". Teraz Katarzyna Zillmann i Janja Lesar coraz częściej pojawiają się w mediach jako para. Od samego początku programu widać było między nimi wyjątkową energię, która szybko wyszła poza parkiet. Choć plotki krążyły od miesięcy, dopiero niedawno zdecydowały się potwierdzić związek.

Janja Lesar w rozmowie z "Viva" nie ukrywała, że relacja z Kasią jest dla niej czymś ważnym, choć sama jeszcze ostrożnie dobiera słowa.

Myślę, że jesteśmy parą w jakimś sensie. Wiesz, kiedy z kimś przebywasz tyle czasu, to masz wspólne plany, robisz wspólne projekty i widzisz wspólną przyszłość. Dokładnie, to można nazwać związkiem

- powiedziała tancerka.

Polecamy: Wieści o Kasi Zillmann przyszły w nocy. Szok, co wyjawiła jej była ukochana

Janję i Kasię dzieli spora różnica wieku

Jednym z tematów, który od początku budzi spore zainteresowanie, jest różnica wieku między tancerką a wioślarką. Katarzyna Zillmann ma 30 lat, natomiast Janja Lesar - 48. W rozmowie z magazynem "Viva" tancerka nie unikała tego wątku, ale do tematu podeszła z dystansem i poczuciem humoru. Żartowała, że przy Kasi momentami czuje się jak "starsza pani", a jednocześnie przyznała, że gdyby mogła, chętnie zmieniłaby metrykę - swoją albo partnerki.

Ja właśnie mówię jej: "Proszę nie popychaj starszej pani". Chciałbym, żeby była trochę starsza albo ja młodsza. Ale nie da się tego zrobić

Zobacz także: Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie Katarzyny Zillmann i Janji Lesar na ulicy o 4 rano! Paparazzi wszystko uchwycili!

Choć różnica wieku jest spora, obie nie sprawiają wrażenia, jakby traktowały ją jako przeszkodę nie do przejścia. Wspólne projekty, plany i coraz śmielsze wypowiedzi pokazują, że Kasia i Janja budują relację na własnych zasadach - bez oglądania się na oczekiwania innych. Ich szczerość i dystans do samych siebie sprawiają, że wiele osób trzyma za nie kciuki.

29

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zaskoczyły gorącą rumbą. Nie konsultowały pocałunku!