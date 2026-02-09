Julia Wróblewska kupiła mieszkanie i zamieszka w nim z chłopakiem! Wszystko pokazała w sieci

Julia Wróblewska to aktorka, którą Polacy dobrze pamiętają z roli rezolutnej Michaliny w kultowej komedii "Tylko mnie kochaj". 27-latka niedawno kupiła własne mieszkanie w Warszawie i pochwaliła się tym w mediach społecznościowych. To ogromny krok w jej życiu prywatnym i dowód na to, że dawna dziecięca gwiazda naprawdę dorosła. A przecież wydaje się, że dopiero co była małą dziewczynką!

Julia Wróblewska zadebiutowała na ekranie już jako kilkulatka w hitowym filmie z 2006 roku u boku takich gwiazd jak Maciej Zakościelny, Agnieszka Dygant i Agnieszka Grochowska. Jej naturalność i urok od razu przyciągnęły uwagę widzów, a kolejne role w "Och, Karol 2", "Listach do M." czy serialach takich jak "M jak miłość" i "Magda M." tylko umocniły jej pozycję w branży filmowej.

Zobacz także: Tak zmieniła się Julia Wróblewska! Niespodzianka na jubileuszu "Tańca z Gwiazdami"

Kariera się rozwijała, ale w życiu prywatnym nie było najlepiej

Prywatne życie Julii nie było usłane różami. Mimo świetnie zapowiadającej się kariery Wróblewska zdecydowała się na odejście z show-biznesu, otwarcie opowiadając o problemach ze zdrowiem psychicznym. Po latach terapii i przewartościowaniu celów postawiła na nowe wyzwanie - pracę w branży IT, a teraz na własne lokum i inwestycję w związek z ukochanym partnerem.

Aktorka wyprowadziła się jakiś czas temu z Warszawy do Trójmiasta, ale teraz nadszedł czas powrotu do stolicy! Julia w "Pytaniu na śniadanie" zdradziła, że lokal po remoncie ma być ich nowym domem, do którego wprowadzą się wspólnie - i to już niedługo po ukończeniu prac.

Przenosiny Wróblewskiej do Warszawy to nie tylko przeprowadzka, ale i symboliczny powrót Julii do show-biznesu. Fani komentują, że decyzja o zakupie własnego mieszkania to dowód na to, że aktorka poukładała swoje życie i być może jeszcze zobaczymy ją na czerwonych dywanach.

Zobacz także: Była najsłodszą gwiazdą "M jak miłość". Niebywałe, jaki sport teraz uprawia Julia Wróblewska. I to z sukcesami!

Zobacz więcej zdjęć. Anna Głogowska pęka z dumy. Pokazała zdjęcia ze studniówki córki

Niesamowite, jak teraz wygląda Julia Wróblewska

28