Była najsłodszą gwiazdą "M jak miłość". Niebywałe, jaki sport teraz uprawia Julia Wróblewska. I to z sukcesami!

Julia Wróblewska była niezwykłym zjawiskiem w polskim show-biznesie. Mając zaledwie osiem lat wystąpiła w bardzo popularnym filmie "Tylko mnie kochaj". Jako dziecko Julka zagrała jeszcze m.in. w takich produkcjach, jak "Och, Karol 2", "Listy do M.", "Rodzina zastępcza" czy "Magda M.". Julia Wróblewska największą sławę zyskała jednak w serialu "M jak miłość", gdzie w latach 2007-2021 wcielała się w postać dorastającej na oczach widzów Zosi. Niestety sukces w branży rozrywkowej szedł w parze z problemami zdrowotnymi. Aktorka przeszła załamanie nerwowe, o czym mówiła w programie "Dzień dobry TVN".

To było załamanie nerwowe, i to konkretne. Takie, że nie panowałam nad sobą (...) Wybuchłam. Wcześniej nie mogłam wyjść z łóżka przez kilka miesięcy, a potem wybuchłam - na siebie. Ciężko było to opanować, i wtedy trafiłam do psychiatry