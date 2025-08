Piotr Mróz znalazł miłość! "Status związku: skomplikowany"

Piotr Mróz kilka lat był związany z modelką i Miss Polski 2014, Agnieszką Wasilewską. W maju 2022 r. oświadczył się jej w Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu, co nazwał wyjątkowym momentem w swoim życiu. Niestety, ich drogi rozeszły się w 2024 r., a aktor wyznał później, że narzeczeństwo potraktował poważnie, ale "nasze drogi i priorytety zaczęły się rozjeżdżać".

Trudna lekcja samotności

Rozstanie było dla Piotra Mroza trudną lekcją - przez prawie rok nie umawiał się z nikim. W podkaście "Dramagedon" szczerze opowiadał, że bycie singlem potrafi uzależniać: człowiek przyzwyczaja się do własnego rytmu dnia i później trudno wpuścić kogoś do swojej przestrzeni.

W wywiadzie, którego Piotr Mróz udzielił "Super Expressowi" dużo mówił o miłości. O jej braku, potrzebie przytulenia, ale i miłości do Boga. Gwiazdor "Gliniarzy" szczerze wyznał nam, że nadal miłości szuka.

Piotr Mróz o miłości

Jestem aktualnie w poszukiwaniach. I powiem pani szczerze, że teraz jak przyszła taka jesień... Z jednej strony jestem duszą towarzystwa, ale z drugiej strony jestem bardzo skryty i zamknięty w sobie. I czasem ta samotność mnie cieszy, bo ja się dobrze w niej odnajduję, ale czasem jak przychodzą teraz te długie, jesienne wieczory, no to czasem ta samotność mi doskwiera. Jest po prostu paskudnie. Tam jest ciemno, tu jest mgła, tu deszcz leje... Czego uczy nas pan Bóg: nie ma granicy mojej miłości. Każdy z nas ma te granice, a one są oczywiście przede wszystkim w głowie.

Na koniec rozmowy życzyliśmy Piotrowi Mrozowi miłości. No i spełniło się! Nadciągająca jesień 2025 jest nie będzie dla aktora taka smutna...

Piotr Mróz "ma motyle w brzuchu"

Dziś aktor znów przyznaje, że ma motyle w brzuchu. W rozmowach z Faktem ujawnił, że w jego życiu pojawiła się nowa kobieta, ale status relacji określa jako "skomplikowany".

Spotykam się z kimś, ale… status związku to "skomplikowany". Coś się rodzi - burzliwa to relacja, ale daje mi dużo satysfakcji i emocji, o których już zapomniałem.

Aktor podkreśla, że jest "związkowcem" i nie szuka przelotnych romansów, nowa znajomość budzi w nim wiarę w uczucia, choć wymaga otwarcia i cierpliwości.

Miłość różne ma oblicza

Mróz przyznaje, że pierwsze wizyty ukochanej w jego mieszkaniu wywróciły jego uporządkowany świat do góry nogami:

Nagle coś było nie na swoim miejscu, czegoś nie mogłem znaleźć.

Koniec plotek o romansach Piotra Mroza

Widzowie pamiętają, że w ubiegłym roku plotkowano o rzekomym romansie z Martą Krupą, siostrą Joanny, ale oboje tłumaczyli, że łączy ich wyłącznie przyjaźń.

Tym razem Piotr Mróz milczy na temat tożsamości tajemniczej wybranki, choć zapowiada, że jest gotów się zmienić.

Bycie singlem jest bardzo niebezpieczne - uzależnia i później ciężko kogoś wpuścić do swojego świata.

Nowa relacja serialowego, dzielnego policjanta Kuby Rpguza, daje mu "dużo fajnych emocji". Po bolesnym rozstaniu i okresie samotności aktor otwiera nowy rozdział. Czy tym razem znajdzie miłość na stałe? Fani trzymają kciuki za ulubionego policjanta z "Gliniarzy", a on sam zapewnia, że znów wierzy w miłość.

