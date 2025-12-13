Polska znów oszukana na Eurowizji?! Pokazali najgorszy moment występu Marianki Kłos i kazali na nią głosować. Fani wściekli: "To sabotaż"

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-12-13 10:50

Miało być święto muzyki i sprawiedliwa rywalizacja, a skończyło się gigantyczną burzą. Po ujawnieniu recapów do głosowania na Eurowizji Junior 2025 widzowie nie kryją oburzenia. Zdaniem fanów Polska została skrzywdzona, a decyzja produkcji uderzyła w reprezentującą nas Mariankę Kłos. „To wygląda jak sabotaż” – grzmi Internet.

  • Podczas Eurowizji Junior 2025 produkcja pokazała w recapach najgorszy moment występu Marianki Kłos, co rozwścieczyło polskich fanów.
  • Widzowie zarzucają organizatorom niesprawiedliwe potraktowanie Polski i mówią wprost o sabotażu.
  • Internauci masowo bronią młodej artystki, podkreślając, że wpadka nie powinna decydować o ocenie jej talentu.

Eurowizja Junior 2025 to kolejna edycja konkursu, w którym młodzi artyści z całej Europy walczą o głosy widzów i jurorów. Polskę w tym roku reprezentuje Marianka Kłos – utalentowana wokalistka, która od początku była wymieniana w gronie mocnych uczestniczek. Jej występ spotkał się z dużym zainteresowaniem fanów i pozytywnymi reakcjami przed finałem. Tym większe emocje wywołało to, co pokazano widzom tuż przed głosowaniem.

Eurowizja Junior 2025. Polka na straconej pozycji? Jeden moment i lawina emocji

Chodzi o fragment występu, który trafił do oficjalnego recapu wyświetlanego widzom przed głosowaniem. Zamiast mocnego, wcześniejszego wykonania, produkcja pokazała moment, w którym młodej artystce włosy wpadły do ust, a głos na ułamek sekundy się złamał. To właśnie ten krótki, pechowy fragment zobaczą widzowie na całym świecie tuż przed oddaniem głosów. I to on – zdaniem fanów – może mieć realny wpływ na wynik.

Zobacz też: Marianna Kłos reprezentuje Polskę na Eurowizji Junior! Kim jest i kto jeszcze wystąpi?

"Dlaczego pokazali akurat to?!". Fani mówią o sabotażu

W mediach społecznościowych zawrzało. Komentarze pod oficjalnymi nagraniami i w relacjach fanów są pełne gniewu i niedowierzania. Widzowie pytają wprost, dlaczego produkcja zdecydowała się na najgorszy możliwy moment, skoro dostępne były inne, znacznie lepsze ujęcia z wcześniejszych występów. "To było nie fair" – piszą internauci. Pojawiają się też dużo ostrzejsze głosy sugerujące, że Polska została potraktowana niesprawiedliwie, a nawet celowo osłabiona.

W komentarzach coraz częściej powraca jedno słowo: „sabotaż”. Widzowie nie rozumieją, dlaczego akurat w przypadku polskiej reprezentantki pokazano fragment z techniczną wpadką, podczas gdy inne kraje zaprezentowano w znacznie korzystniejszym świetle. „Kazali głosować, pokazując jej potknięcie”, „To było okrutne”, „Jak dziecko ma konkurować w takich warunkach?” – to tylko część reakcji, które zalewają sieć.

Zobacz też: Ile razy Polska wygrała Eurowizję Junior? Przypominamy historyczne sukcesy Polek

Marianka bez winy, produkcja pod ostrzałem

Fala krytyki nie dotyczy samej Marianki Kłos. Wręcz przeciwnie – internauci masowo jej bronią, podkreślając jej talent, odwagę i ogromny stres, z jakim muszą mierzyć się młodzi artyści na tak wielkiej scenie. Gniew fanów skierowany jest jednoznacznie w stronę organizatorów i realizatorów transmisji, którzy – zdaniem widzów – podjęli decyzję rażąco niesprawiedliwą.

To nie pierwszy raz, gdy decyzje produkcyjne Eurowizji Junior budzą kontrowersje. Tym razem jednak emocje są wyjątkowo silne, bo dotyczą dziecka wystawionego na międzynarodową ocenę w najmniej sprzyjającym momencie. Czy organizatorzy odniosą się do zarzutów? Na razie milczą. A Internet wciąż huczy.

Zobacz koniecznie: Głosowanie Eurowizja Junior 2025: Jak głosować na Polskę? Instrukcja krok po kroku

Marianna Kłos
21 zdjęć
Eurowizja Junior 2020 - te kraje były o krok od wygranej!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EUROWIZJA JUNIOR