Magda Umer nie żyje. Dowbor, Turnau, Steczkowska i inni żegnają ikonę wrażliwości

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2025-12-13 8:42

O jej odejściu trudno pisać bez emocji. Magda Umer – artystka słowa, ciszy i znaczeń – zostawiła po sobie pustkę, której nie da się wypełnić kolejnym głosem. Po informacji o jej śmierci media społecznościowe zalała fala poruszających pożegnań. Znani artyści, dziennikarze i przyjaciele wspominają ją jako kobietę niezwykłej klasy, wrażliwości i wewnętrznej prawdy.

  • Po śmierci Magdy Umer media społecznościowe zapełniły się wzruszającymi pożegnaniami znanych osób.
  • Katarzyna Dowbor, Grzegorz Turnau i Magda Steczkowska podkreślają jej autentyczność, klasę i niezwykłą wrażliwość.
  • Artystka została zapamiętana jako ikona ciszy, słowa i prawdy – bez celebryckiego blichtru.

Magda Umer nie żyje. Wybitna artystka, ikona piosenki literackiej i poezji śpiewanej, zmarła 12 grudnia 2025 roku w wieku 76 lat. Informację o jej śmierci przekazała rodzina za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wcześniej w mediach pojawiały się informacje, o tym, że artystka odwołuje występy z powodu problemów zdrowotnych, jednak nikt nie spodziewał się, że odejdzie tak szybko.

Zobacz też: Magda Umer nie żyje. Smutne wieści nadeszły niespodziewanie

Odeszła jedna z tych postaci, których obecność na scenie i poza nią uczyła uważności, ciszy i znaczeń. Nic więc dziwnego, że po tej wiadomości Internet wypełniły poruszające pożegnania – pełne wdzięczności, smutku i słów, które dziś brzmią szczególnie mocno.

„Zawsze była sobą”. Katarzyna Dowbor żegna Magdę Umer

Jednym z najbardziej osobistych wpisów podzieliła się Katarzyna Dowbor. Dziennikarka przypomniała, że znała Magdę Umer jeszcze sprzed czasów wielkiej popularności – z dzieciństwa, z rodzicami, z momentów zupełnie prywatnych, dalekich od blasku estrady. „Zmarła Magda Umer. Zawsze była sobą. Inna, prawdziwa, utalentowana” – napisała. W kilku zdaniach zawarła to, co dla wielu było najważniejsze: autentyczność artystki, jej niezgodę na pozę i celebrycki fałsz. 

Była piękna, tajemnicza i bardzo inteligentna. Kiedy słuchałam, jak śpiewa, byłam w siódmym niebie, ta klasa i kultura!

– dodała, podkreślając, że Magda Umer nigdy nie próbowała nikogo udawać.

Zobacz też: To były ostatnie zdjęcia Magdy Umer. Pracowała niemal do końca. Miała 76 lat i nadal występowała

Hanna Śleszyńska: „Trzeba zdążyć powiedzieć sobie, że się kochamy”

Wzruszający wpis opublikowała również Hanna Śleszyńska, która ujawniła, że z Magdą Umer rozmawiała telefonicznie zaledwie kilka dni przed jej śmiercią. "Magda powiedziała: Trzeba zdążyć powiedzieć sobie, że się kochamy, póki jeszcze żyjemy" – napisała aktorka, podkreślając, jak wiele artystka nauczyła ją w życiu i pracy. Śleszyńska dziękowała za wspólne koncerty, ciepło, poczucie humoru i niezwykłą czułość wobec piosenki. Pożegnanie zakończyła słowami, które szczególnie poruszyły fanów:

Koniecznie uściskaj tam na górze Marysię Czubaszek i Asię Kołaczkowską – straszliwie ich tu brakuje.

Grzegorz Turnau: pożegnanie wierszem

Grzegorz Turnau wybrał formę, która najlepiej oddaje jego relację z Magdą Umer – poezję. We wzruszającym wpisie zamieścił wiersz zaczynający się od słów: „Zmierzch wszedł cicho przez sień…”. To pożegnanie pełne ciszy, zadumy i niedopowiedzeń – dokładnie takich, jakie przez lata były znakiem rozpoznawczym samej Umer. W kilku wersach artysta oddał to, co wielu czuło, ale nie potrafiło nazwać: smutek po odejściu kogoś, kto uczył słuchania i uważności.

Nie przegap: Magda Umer miała dwóch synów z dwóch związków. To oni poinformowali o śmierci gwiazdy

Katarzyna Żak: „Zostawiła świat piękniejszym”

Pożegnanie Magdy Umer opublikowała także Katarzyna Żak, która podkreśliła jej wyjątkową rolę w polskiej kulturze. Aktorka nazwała ją ikoną piosenki i sceny, nauczycielką wrażliwości na słowo i dźwięk oraz artystką, która "śpiewała duszą". "Jej twórczość była dla wielu z nas bliska jak własne wspomnienia" – napisała Żak, dziękując za wzruszenie i emocje, które Magda Umer przez lata dawała publiczności. Wpis zakończyła prostym, pełnym czułości pożegnaniem:

Odpoczywaj w pokoju. Zostawiłaś świat piękniejszym.

„Ikona piosenki i ciszy” – środowisko w żałobie

Słowa pożegnania płyną także od Magdy Steczkowskiej, Pauliny Młynarskiej, zespołu Pectus i wielu innych osób związanych z kulturą. Powtarzają się te same określenia: ikona wrażliwości, mistrzyni interpretacji, artystka, która potrafiła opowiadać emocje szeptem. Magda Umer nie była gwiazdą głośną. Była tą, która uczyła, że cisza też może być komunikatem, a piosenka – rozmową z drugim człowiekiem. Wśród pożegnań pojawił się także wpis Piotra Jaconia, który udostępnił wspólne zdjęcie z Magdą Umer. Bez długich opisów, bez patosu – jedno zdanie: „Pani Magdo, nie zapomnę…”. Czasem właśnie takie słowa mówią najwięcej.

Zostawiła słowa, które nie milkną

Choć Magda Umer odeszła, jej interpretacje, teksty i sposób bycia pozostaną z kolejnymi pokoleniami słuchaczy. Wpisy znanych osób pokazują jedno: nie żegnają tylko artystki, ale kogoś bardzo bliskiego – przewodniczkę po świecie emocji, która nigdy nie krzyczała, a była słyszana.

Magda Umer
57 zdjęć
Magda Umer wzruszająco o Joannie Kołaczkowskiej. "Darzymy ją uczuciem miłości"
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAGDA UMER