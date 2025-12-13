Magda Umer nie żyje. Dowbor, Turnau, Steczkowska i inni żegnają ikonę wrażliwości

Po śmierci Magdy Umer media społecznościowe zapełniły się wzruszającymi pożegnaniami znanych osób.

Katarzyna Dowbor, Grzegorz Turnau i Magda Steczkowska podkreślają jej autentyczność, klasę i niezwykłą wrażliwość.

Artystka została zapamiętana jako ikona ciszy, słowa i prawdy – bez celebryckiego blichtru.

Magda Umer nie żyje. Wybitna artystka, ikona piosenki literackiej i poezji śpiewanej, zmarła 12 grudnia 2025 roku w wieku 76 lat. Informację o jej śmierci przekazała rodzina za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wcześniej w mediach pojawiały się informacje, o tym, że artystka odwołuje występy z powodu problemów zdrowotnych, jednak nikt nie spodziewał się, że odejdzie tak szybko.

Odeszła jedna z tych postaci, których obecność na scenie i poza nią uczyła uważności, ciszy i znaczeń. Nic więc dziwnego, że po tej wiadomości Internet wypełniły poruszające pożegnania – pełne wdzięczności, smutku i słów, które dziś brzmią szczególnie mocno.

„Zawsze była sobą”. Katarzyna Dowbor żegna Magdę Umer

Jednym z najbardziej osobistych wpisów podzieliła się Katarzyna Dowbor. Dziennikarka przypomniała, że znała Magdę Umer jeszcze sprzed czasów wielkiej popularności – z dzieciństwa, z rodzicami, z momentów zupełnie prywatnych, dalekich od blasku estrady. „Zmarła Magda Umer. Zawsze była sobą. Inna, prawdziwa, utalentowana” – napisała. W kilku zdaniach zawarła to, co dla wielu było najważniejsze: autentyczność artystki, jej niezgodę na pozę i celebrycki fałsz.

Była piękna, tajemnicza i bardzo inteligentna. Kiedy słuchałam, jak śpiewa, byłam w siódmym niebie, ta klasa i kultura!

– dodała, podkreślając, że Magda Umer nigdy nie próbowała nikogo udawać.

Hanna Śleszyńska: „Trzeba zdążyć powiedzieć sobie, że się kochamy”

Wzruszający wpis opublikowała również Hanna Śleszyńska, która ujawniła, że z Magdą Umer rozmawiała telefonicznie zaledwie kilka dni przed jej śmiercią. "Magda powiedziała: Trzeba zdążyć powiedzieć sobie, że się kochamy, póki jeszcze żyjemy" – napisała aktorka, podkreślając, jak wiele artystka nauczyła ją w życiu i pracy. Śleszyńska dziękowała za wspólne koncerty, ciepło, poczucie humoru i niezwykłą czułość wobec piosenki. Pożegnanie zakończyła słowami, które szczególnie poruszyły fanów:

Koniecznie uściskaj tam na górze Marysię Czubaszek i Asię Kołaczkowską – straszliwie ich tu brakuje.

Grzegorz Turnau: pożegnanie wierszem

Grzegorz Turnau wybrał formę, która najlepiej oddaje jego relację z Magdą Umer – poezję. We wzruszającym wpisie zamieścił wiersz zaczynający się od słów: „Zmierzch wszedł cicho przez sień…”. To pożegnanie pełne ciszy, zadumy i niedopowiedzeń – dokładnie takich, jakie przez lata były znakiem rozpoznawczym samej Umer. W kilku wersach artysta oddał to, co wielu czuło, ale nie potrafiło nazwać: smutek po odejściu kogoś, kto uczył słuchania i uważności.

Katarzyna Żak: „Zostawiła świat piękniejszym”

Pożegnanie Magdy Umer opublikowała także Katarzyna Żak, która podkreśliła jej wyjątkową rolę w polskiej kulturze. Aktorka nazwała ją ikoną piosenki i sceny, nauczycielką wrażliwości na słowo i dźwięk oraz artystką, która "śpiewała duszą". "Jej twórczość była dla wielu z nas bliska jak własne wspomnienia" – napisała Żak, dziękując za wzruszenie i emocje, które Magda Umer przez lata dawała publiczności. Wpis zakończyła prostym, pełnym czułości pożegnaniem:

Odpoczywaj w pokoju. Zostawiłaś świat piękniejszym.

„Ikona piosenki i ciszy” – środowisko w żałobie

Słowa pożegnania płyną także od Magdy Steczkowskiej, Pauliny Młynarskiej, zespołu Pectus i wielu innych osób związanych z kulturą. Powtarzają się te same określenia: ikona wrażliwości, mistrzyni interpretacji, artystka, która potrafiła opowiadać emocje szeptem. Magda Umer nie była gwiazdą głośną. Była tą, która uczyła, że cisza też może być komunikatem, a piosenka – rozmową z drugim człowiekiem. Wśród pożegnań pojawił się także wpis Piotra Jaconia, który udostępnił wspólne zdjęcie z Magdą Umer. Bez długich opisów, bez patosu – jedno zdanie: „Pani Magdo, nie zapomnę…”. Czasem właśnie takie słowa mówią najwięcej.

Zostawiła słowa, które nie milkną

Choć Magda Umer odeszła, jej interpretacje, teksty i sposób bycia pozostaną z kolejnymi pokoleniami słuchaczy. Wpisy znanych osób pokazują jedno: nie żegnają tylko artystki, ale kogoś bardzo bliskiego – przewodniczkę po świecie emocji, która nigdy nie krzyczała, a była słyszana.