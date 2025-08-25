Smutne wieści dla fanów Magdy Umer. Artystka odwołuje występy. "Nagła poważna choroba"

Uwielbiana pieśniarka Magda Umer zmaga się z problemami zdrowotnymi i odwołała sierpniowe koncerty w Sopocie.

Teatr Atelier poinformował, że bilety zostaną zwrócone, a publiczność prosi o wyrozumiałość.

Fani wspierają artystkę w komentarzach i życzą jej szybkiego powrotu do zdrowia.

Odwołano koncerty Magdy Umer

Na stronie Teatru Atelier pojawił się specjalny komunikat skierowany do fanów artystki. Organizatorzy poinformowali, że sierpniowe koncerty nie odbędą się:

WAŻNA INFORMACJA ‼️ Z przykrością informujemy, że z powodu nagłej poważnej choroby jesteśmy zmuszeni odwołać koncerty Pani Magdy Umer w naszym Teatrze w dniach 30 i 31 sierpnia. Wszystkie osoby, które zakupiły bilety drogą internetową, otrzymają automatycznie zwrot środków tą samą drogą, jaką realizowana była płatność. Tych zaś z Państwa, którzy zakupili bilety w kasie stacjonarnej, zapraszamy po zwrot do dnia 31 sierpnia w godzinach otwarcia kasy (17:30-20:00). Przepraszamy za niedogodności, prosimy o wyrozumiałość, a Pani Magdzie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

– czytamy na Instagramie placówki. Dla fanów, którzy z niecierpliwością czekali na spotkanie z artystką, to bardzo bolesna wiadomość. Jednocześnie w internecie natychmiast pojawiły się liczne komentarze z wyrazami wsparcia i życzeniami zdrowia dla Magdy Umer.

Magda Umer – mistrzyni nastroju

Magda Umer od dekad jest jedną z najważniejszych postaci polskiej estrady. To artystka wyjątkowa – autorka kultowych recitali, interpretatorka poezji śpiewanej, reżyserka i scenarzystka. W jej repertuarze znajdują się zarówno liryczne pieśni o miłości, jak i utwory, które na stałe weszły do historii polskiej piosenki.

Na scenie zadebiutowała pod koniec lat 60., a jej charakterystyczny, pełen emocji styl wykonania szybko zyskał rzesze fanów. Współpracowała z najwybitniejszymi artystami, m.in. Agnieszką Osiecką, Jeremim Przyborą czy Andrzejem Poniedzielskim. Jej recitale to nie tylko koncerty, ale prawdziwe spotkania z poezją i muzyką, w których najważniejsze są emocje i słowa.

Życzenia powrotu do zdrowia

Choć fani są rozczarowani odwołaniem sierpniowych koncertów, w komentarzach widać przede wszystkim zrozumienie i troskę. „Dużo zdrówka Pani Magdo” – to tylko niektóre ze słów wsparcia, jakie można przeczytać w sieci. Na razie nie wiadomo, kiedy Magda Umer wróci na scenę.

