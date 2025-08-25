Smutne wieści dla fanów Magdy Umer. Artystka odwołuje występy. "Nagła poważna choroba"

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-08-25 20:44

To wyjątkowo smutna informacja dla wszystkich wielbicieli Magdy Umer. Uwielbiana pieśniarka i mistrzyni nastrojowych recitali musiała nagle przerwać działalność koncertową. Powodem są poważne problemy zdrowotne, które uniemożliwiły jej występ na deskach Teatru Atelier w Sopocie.

  • Uwielbiana pieśniarka Magda Umer zmaga się z problemami zdrowotnymi i odwołała sierpniowe koncerty w Sopocie.
  • Teatr Atelier poinformował, że bilety zostaną zwrócone, a publiczność prosi o wyrozumiałość.
  • Fani wspierają artystkę w komentarzach i życzą jej szybkiego powrotu do zdrowia.

Odwołano koncerty Magdy Umer

Na stronie Teatru Atelier pojawił się specjalny komunikat skierowany do fanów artystki. Organizatorzy poinformowali, że sierpniowe koncerty nie odbędą się:

WAŻNA INFORMACJA ‼️ Z przykrością informujemy, że z powodu nagłej poważnej choroby jesteśmy zmuszeni odwołać koncerty Pani Magdy Umer w naszym Teatrze w dniach 30 i 31 sierpnia. Wszystkie osoby, które zakupiły bilety drogą internetową, otrzymają automatycznie zwrot środków tą samą drogą, jaką realizowana była płatność. Tych zaś z Państwa, którzy zakupili bilety w kasie stacjonarnej, zapraszamy po zwrot do dnia 31 sierpnia w godzinach otwarcia kasy (17:30-20:00). Przepraszamy za niedogodności, prosimy o wyrozumiałość, a Pani Magdzie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

– czytamy na Instagramie placówki. Dla fanów, którzy z niecierpliwością czekali na spotkanie z artystką, to bardzo bolesna wiadomość. Jednocześnie w internecie natychmiast pojawiły się liczne komentarze z wyrazami wsparcia i życzeniami zdrowia dla Magdy Umer.

Zobacz też: Magda Umer przyjęła chrzest w tajemnicy przed rodzicami. Dopiero po latach wyjawiła ten sekret

Magda Umer – mistrzyni nastroju

Magda Umer od dekad jest jedną z najważniejszych postaci polskiej estrady. To artystka wyjątkowa – autorka kultowych recitali, interpretatorka poezji śpiewanej, reżyserka i scenarzystka. W jej repertuarze znajdują się zarówno liryczne pieśni o miłości, jak i utwory, które na stałe weszły do historii polskiej piosenki.

Na scenie zadebiutowała pod koniec lat 60., a jej charakterystyczny, pełen emocji styl wykonania szybko zyskał rzesze fanów. Współpracowała z najwybitniejszymi artystami, m.in. Agnieszką Osiecką, Jeremim Przyborą czy Andrzejem Poniedzielskim. Jej recitale to nie tylko koncerty, ale prawdziwe spotkania z poezją i muzyką, w których najważniejsze są emocje i słowa.

Życzenia powrotu do zdrowia

Choć fani są rozczarowani odwołaniem sierpniowych koncertów, w komentarzach widać przede wszystkim zrozumienie i troskę. „Dużo zdrówka Pani Magdo” – to tylko niektóre ze słów wsparcia, jakie można przeczytać w sieci. Na razie nie wiadomo, kiedy Magda Umer wróci na scenę. 

Nie przegap: Na co umarł Stanisław Sojka? Przeprowadzono sekcję zwłok artysty. Zaskakujące słowa prokuratury

Super Express Google News
Magda Umer
28 zdjęć
Magda Umer wzruszająco o Joannie Kołaczkowskiej. "Darzymy ją uczuciem miłości"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAGDA UMER