Jeszcze przed świętami wymieszaj i wetrzyj we włosy. Usunie siwiznę i sprawi, że włosy odzyskają ciemny kolor. Sposób na siwiznę bez farbowania

Karolina Piątkowska
2025-12-22 5:08

Siwe włosy to jedna z oznak starzenia się organizmu. Dlatego też zarówno kobiety, jak i mężczyźni niechętnie witają się z pierwszymi srebrzystymi kosmykami. Wydaje się, że jedynym sposobem na ukrycie siwych włosów jest ich farbowanie. To nie do końca prawda. Istnieją domowe sposoby przyciemniające włosy, które mogą naturalnie ukryć siwiznę i sprawić, że włosy znów będą ciemnie i lśniące.

Skuteczny sposób na siwe włosy zrobisz za grosze. Stosuj, a zapomnisz o farbowaniu

Autor: Getty Image
  • Siwe włosy nie muszą być powodem do paniki – wiele osób akceptuje je z dumą, a nawet uważa za modne.
  • Istnieją naturalne metody na ukrycie siwizny, które dodatkowo odżywiają włosy, zamiast je farbować.
  • Prosta płukanka może przywrócić ciemny kolor włosom.
  • Odkryj przepis na domową płukankę, która pomoże Ci naturalnie przyciemnić siwe włosy!

Wymieszaj 4 łyżki tego z 2 łyżkami tego! Ukryje siwiznę i przywróci włosom ciemny kolor

Pierwsze siwe włosy często powodują, że wpadamy w panikę. Od razu mamy przed oczami starsze panie przyprószone siwizną na głowie. Warto jednak zdać sobie sprawę, że siwe włosy to nie powód do paniki. Faktycznie, siwizna jest jednym z czynników starzenia się organizmu, ale u każdego pojawia się w innym wieku. To, kiedy siwiejemy jest zapisane w genach, a dodatkowo zależne z naszym stylem życia. Siwe włosy mogą pojawiać się już nawet u trzydziestolatków narażonych na długotrwały stres lub u osób, które prowadzą niezdrowy tryb życia. Warto pamiętać, że srebrne kosmyki to nie powód do wstydu. Obecnie siwe włosy są bardzo modne. Wiele kobiet, takich jak modelka Bogna Sworowska, z dumą je eksponują, całkowicie rezygnując z farbowania. 

Jeżeli chcemy zamaskować siwiznę nie musimy od razu sięgać po trwałe farby do włosów. Istnieją naturalne metody przyciemniające włosy, które dodatkowe je odżywiają. W przypadku brunetek siwiznę świetnie zamaskuje wywar z czarnej kawy lub wcierka z łupin z orzecha włoskiego. Świetnym sposobem na ukrycie siwizny u brunetek jest również płukanka z herbaty oraz szałwii rozmarynu. Czarna herbata, podobnie jak kawa, naturalnie przyciemni kosmyki, a regularnie stosowana sprawi, że srebrzyste włosy znów będę ciemnie. Rozmaryn ma działanie antyseptyczne i stymuluje mieszki włosowe sprawiając, ze włosy odzyskają blask. Warto wiedzieć, że siwe włosy często robią się matowe i mniej sprężyste dlatego też wymagają regularnej pielęgnacji odżywiającej. 

Przygotowanie płukanki na siwe włosy jest banalnie proste. Wystarczy, że gorąca wodą zalejesz 4 łyżki herbaty oraz 2 łyżki rozmarynu i szałwii. Całość należy przez 30 minut trzymać pod przykryciem, a następnie wetrzeć we włosy na kolejne 30 minut. W tym czasie barwnik z herbaty oraz ziół zacznie działać i delikatnie przyciemni włosy. Płukankę należy zmyć letnią wodą gotowe. Takie zabieg rekomendujemy wykonywać raz w tygodniu, aby efekty były zauważalne. 

