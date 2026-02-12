Czy wiesz, że terapia światłem czerwonym może pozytywnie wpływać również na Twoje zdrowie?

Terapia światłem czerwonym i bliskiej podczerwieni (NIR) nie jest wyłącznie narzędziem kosmetycznym: jest to oparta na dowodach metoda, która wspomaga mitochondriakomórkowe, poprawia metabolizm energetyczny i daje obiecujące rezultaty w leczeniu wielu chorób przewlekłych.

Jak światło wpływa na nasze komórki?

Terapia światłem czerwonym i bliskiej podczerwieni (NIR) opiera się na fotobiomodulacji , w której kwanty światła są absorbowane przez chromofory w komórkach, a w szczególnościprzez enzym oksydazy cytochromu c w mitochondriach. Enzym ten odgrywa kluczową rolę w produkcji ATP.

Pod wpływem światła czerwonego:

zwiększa się produkcja ATP (adenozynotrójfosforanu), który jest źródłem energii dla wszystkich procesów życiowych w komórkach,

zmniejsza się stres oksydacyjny,

aktywowane są procesy regeneracji komórek np. synteza kolagenu,

stany zapalne zostają zredukowane, a mikrokrążenie ulega poprawie.

Ta dynamika na poziomie komórkowym wyjaśnia, dlaczego czerwone światło może wpływać na starzenie się skóry, reakcję immunologiczną, a nawet równowagę hormonalną.

i Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Endometrioza – światło może złagodzić ból

Endometrioza to przewlekła, często wyniszczająca choroba, która według raportu WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) dotyka co dziesiątą kobietę na świecie. Jak wynika zobserwacji moidycznych, stosowanie światła czerwonego może zmniejszać ból menstruacyjny i liczbę zrostów endometrium. Mechanizm działania światła jest dwojaki: z jednej strony zwiększa lokalny przepływ krwi, a z drugiej strony aktywuje procesy przeciwzapalne w komórkach. Razem te dwa czynniki mogą prowadzić do znacznej poprawy jakości życia w perspektywie długoterminowej – w przypadku choroby, w której możliwości terapeutyczne są często ograniczone.

Bezsenność – światło i zdrowie dobowe

Zaburzenia snu stały się problemem cywilizacyjnym, ściśle związanym ze sztucznym światłem. Nadmierna obecność niebieskiego światła w godzinach wieczornych hamujeprodukcję melatoniny, zaburzając tym samym rytm dobowy, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do chorób metabolicznych, depresji i przyspieszonego starzenia.

Z kolei czerwone światło wspomaga wydzielanie melatoniny. W badaniu z 2015 roku terapia światłem czerwonym poprawiła jakość snu i zmniejszyła zmęczenie w ciągu dnia usportowców. Sugeruje to, że stosowanie czerwonego światła wieczorem i w nocy może naturalnie wspierać zdrowie dobowe, które jest podstawą długowieczności.

Tarczyca – równowaga hormonalna

Tarczyca jest gruczołem endokrynnym organizmu, regulującym cały metabolizm, nastrój, równowagę cieplną, a nawet wzrost włosów. Jej zaburzenia mogą prowadzić do znacznegopogorszenia jakości życia. Według badań, LLLT (laseroterapia niskoenergetyczna) oparta na czerwonym świetle o niskiej intensywności może poprawić funkcję tarczycy: mechanizmy komórkowe aktywowane przez światło wspomagają produkcję hormonów, zmniejszają stan zapalny i mogą pomóc w leczeniu autoimmunologicznych problemów z tarczycą.

Łysienie – światło daje włosom nowe życie

Wypadanie włosów i przedwczesne łysienie to nie tylko wyzwanie estetyczne, ale także psychologiczne. Czerwone światło (o długości fal 650nm) LED i światło NIR (850nm)stymulują mitochondria mieszków włosowych w skórze głowy, dostarczając im energii i wydłużając fazę wzrostu włosów. Badanie z 2017 roku wykazało, że terapia światłemczerwonym znacząco zwiększa gęstość i grubość włosów, co czyni ją poważną alternatywą w leczeniu wypadania włosów.

Pielęgnacja skóry w domu – kiedy światło staje się terapią

Terapia światłem nie ogranicza się już wyłącznie do gabinetów lekarskich – dzięki panelowi LED od FAQ™Swiss i urządzeniom UFO™ 3 od FOREO najnowocześniejsza technologiajest teraz dostępna w zaciszu Twojego domu. Urządzenia te łączą w sobie idealną harmonię nauki i designu: oferują profesjonalną skuteczność i przyjemność użytkowania.FAQ™ LED Panel wykorzystuje pięć klinicznie sprawdzonych długości fal, które indywidualnie i w połączeniu zapewniają ukierunkowane efekty:

światło czerwone, bliskiej podczerwieni i głębokiej podczerwieni (650-1064 nm) stymuluje produkcję kolagenu, wspomaga regenerację komórkową i redukuje oznaki starzenia się skóry,

niebieskie światło (420nm) działa antybakteryjnie i zwalcza problemy z trądzikiem i porami,

podczas gdy światło bursztynowe (570nm) łagodzi skórę i zmniejsza zaczerwienienia.

Opatentowane soczewki zapewniają, że światło dociera do skóry ze wszystkich kierunków, dzięki czemu efekty są bardziej widoczne i trwają dłużej.

Wydajność urządzeń jest również imponująca: światło z 256 ultrawyraźnych diod LED wnika w skórę, zapewniając 99,99% czystości światła i profesjonalną intensywność 200 mW/cm². Zabiegi można dostosować do indywidualnych potrzeb – możliwe jest jednoczesne użycie do trzech lamp lub wybór spośród gotowych programów, takich jak terapia przeciwzmarszczkowa (15 minut) lub przeciwtrądzikowa (10 minut). Nie chodzi tu tylko o pielęgnację urody, to pielęgnacja służąca długowieczności.

Światło czerwone i bliskiej podczerwieni (NIR) zastosowane przed snem zwiększa produkcję melatoniny, zapewniając głębszy i bardziej relaksujący sen. Rano bursztynoweświatło dodaje orzeźwiającej energii, poprawia nastrój i pomaga zrównoważyć rytm dobowy. Po wysiłku, czerwone światło łagodzi ból i sztywność mięśni, przyspieszając regenerację.W pielęgnacji włosów, czerwone światło stymuluje mieszki włosowe, dzięki czemu włosy stają się mocniejsze i grubsze. Ponadto głębokie światło NIR wspomaga funkcjonowanieukładu odpornościowego, przyspiesza regenerację komórek i przyczynia się do długotrwałej witalności.

Technologia LED FOREO i FAQ to połączenie luksusu, nauki i dbania o zdrowie. To nie tylko rutyna kosmetyczna, ale nowy wymiar filozofii długowieczności: kompleksowaterapia skąpana w świetle, która służy jednocześnie urodzie i dobremu samopoczuciu.

Światło - klucz do długowieczności

Terapia światłem czerwonym i bliskiej podczerwieni wykracza poza kosmetykę: wzmacniając energię komórkową, wspiera podstawowe procesy niezbędne do długowieczności . Wspomaga regenerację, zmniejsza stany zapalne, harmonizuje równowagę hormonalną i przywraca rytmy dobowe. Światło, niegdyś nasz naturalny towarzysz, jest dziś precyzyjnie stosowaną terapią zdrowotną i estetyczną – jednym z kluczy do długowieczności.

i Autor: FOREO/ Materiały prasowe