Senior wjechał do cukierni po pączki autem... dosłownie. 87-latek zaskoczył Bytom w Tłusty Czwartek

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-02-12 13:53

W Tłusty Czwartek w bytomskich Szombierkach doszło do niecodziennej kolizji! 87-letni kierowca Fiata… wjechał prosto do cukierni po pączki. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a senior otrzymał mandat i został skierowany na badania lekarskie.

Nietypowy Tłusty Czwartek w Bytomiu

Dzisiaj, 12 lutego w dzielnicy Szombierki mieszkańcy byli świadkami niezwykłego zdarzenia drogowego. 87-letni kierowca Fiata, podczas parkowania przy lokalnej cukierni, przypadkowo wcisnął pedał gazu i wjechał prosto w witrynę sklepu. W pojeździe znajdowała się również pasażerka, ale na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Zdarzenie wywołało spore poruszenie wśród okolicznych mieszkańców. Niecodzienny widok samochodu wbitego w witrynę cukierni w Tłusty Czwartek przyciągnął uwagę i wzbudził mieszankę zdziwienia i rozbawienia. Jak podkreślają świadkowie, sytuacja wyglądała jak scena z filmu komediowego – Fiat jakby sam popędził po słodkie przysmaki.

Policjanci z bytomskiej drogówki ustalili, że 87-latek był trzeźwy. Senior został ukarany mandatem w wysokości 1000 zł oraz otrzymał 8 punktów karnych. Dodatkowo skierowano go na badania lekarskie, aby sprawdzić jego zdolność do prowadzenia pojazdów. Funkcjonariusze apelują, aby w okresie świątecznych zakupów zachować szczególną ostrożność i skupienie za kierownicą.

Polecany artykuł:

Polityczna burza w Bytomiu. Powstał komitet referendalny przeciw władzom miasta

Mieszkańcy reagują z humorem

Choć mogło być niebezpiecznie, mieszkańcy zauważyli humorystyczny wymiar zdarzenia. “Kto by pomyślał, że w Tłusty Czwartek ktoś wjedzie do cukierni po pączki dosłownie?” – komentowali na miejscu. Zdjęcia uszkodzonej witryny szybko trafiły do mediów społecznościowych, a historia zyskała w sieci miano “pączkowej katastrofy”.

Policja podkreśla, że mimo humorystycznego charakteru zdarzenia, takie sytuacje mogą skończyć się tragicznie. Dlatego zawsze warto zachować ostrożność, zwłaszcza w miejscach publicznych i przy lokalach gastronomicznych w okresach świątecznych i wzmożonego ruchu.

Zobaczcie zdjęcia z nietypowego zdarzenia, do którego doszło w Tłusty Czwartek w Szombierkach poniżej.

Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CUKIERNIA
BYTOM
PĄCZKI