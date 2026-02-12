Nietypowy Tłusty Czwartek w Bytomiu

Dzisiaj, 12 lutego w dzielnicy Szombierki mieszkańcy byli świadkami niezwykłego zdarzenia drogowego. 87-letni kierowca Fiata, podczas parkowania przy lokalnej cukierni, przypadkowo wcisnął pedał gazu i wjechał prosto w witrynę sklepu. W pojeździe znajdowała się również pasażerka, ale na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Zdarzenie wywołało spore poruszenie wśród okolicznych mieszkańców. Niecodzienny widok samochodu wbitego w witrynę cukierni w Tłusty Czwartek przyciągnął uwagę i wzbudził mieszankę zdziwienia i rozbawienia. Jak podkreślają świadkowie, sytuacja wyglądała jak scena z filmu komediowego – Fiat jakby sam popędził po słodkie przysmaki.

Policjanci z bytomskiej drogówki ustalili, że 87-latek był trzeźwy. Senior został ukarany mandatem w wysokości 1000 zł oraz otrzymał 8 punktów karnych. Dodatkowo skierowano go na badania lekarskie, aby sprawdzić jego zdolność do prowadzenia pojazdów. Funkcjonariusze apelują, aby w okresie świątecznych zakupów zachować szczególną ostrożność i skupienie za kierownicą.

Mieszkańcy reagują z humorem

Choć mogło być niebezpiecznie, mieszkańcy zauważyli humorystyczny wymiar zdarzenia. “Kto by pomyślał, że w Tłusty Czwartek ktoś wjedzie do cukierni po pączki dosłownie?” – komentowali na miejscu. Zdjęcia uszkodzonej witryny szybko trafiły do mediów społecznościowych, a historia zyskała w sieci miano “pączkowej katastrofy”.

Policja podkreśla, że mimo humorystycznego charakteru zdarzenia, takie sytuacje mogą skończyć się tragicznie. Dlatego zawsze warto zachować ostrożność, zwłaszcza w miejscach publicznych i przy lokalach gastronomicznych w okresach świątecznych i wzmożonego ruchu.

Zobaczcie zdjęcia z nietypowego zdarzenia, do którego doszło w Tłusty Czwartek w Szombierkach poniżej.