Rekordowa kwota za złote korki Tuska! Tyle premier zarobił dla WOŚP

Złote korki piłkarskie premiera Donalda Tuska zostały wylicytowane za 700 250 zł na rzecz 34. Finału WOŚP. Jest to najwyższa kwota uzyskana na aukcji w ramach tegorocznej edycji.

Zwycięzca aukcji złotych korków spotka się z premierem Donaldem Tuskiem w Sali Zegarowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem 34. Finału WOŚP, który odbył się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Zadeklarowana kwota po zakończeniu kwesty wyniosła 183 miliony złotych.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, odbył się 25 stycznia. Celem zbiórki było pozyskanie środków na wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Kwota deklarowana po zakończeniu kwesty wyniosła 183 miliony złotych. Ostateczny wynik zbiórki, który zazwyczaj jest wyższy od kwoty z dnia finału, zostanie ogłoszony przez Orkiestrę pod koniec marca.

Aukcja z korkami premiera, która zakończyła się przed południem w czwartek, wzbudziła duże zainteresowanie. Zwycięzca licytacji, oprócz złotych korków piłkarskich z wygrawerowanym napisem „Donald Tusk”, otrzymał również zaproszenie na spotkanie z premierem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Tegoroczna oferta premiera Tuska znacząco przewyższyła jego zeszłoroczną licytację na rzecz WOŚP. Wówczas przedmiotem aukcji było tradycyjne kaszubskie śniadanie z premierem w KPRM, które zostało wylicytowane za 500 tysięcy 500 złotych. Osiągnięta w tym roku kwota świadczy o rosnącym zaangażowaniu i hojności darczyńców.

Ogólne Wyniki WOŚP

Na platformie Allegro do 16 lutego wciąż trwa ponad 77 tysięcy aukcji charytatywnych, których dochód zasili konto 34. Finału WOŚP. W czwartek zadeklarowana kwota z tych licytacji przekroczyła 27 milionów złotych.

Kwota uzyskana za złote korki Donalda Tuska jest jak dotąd najwyższą wśród wszystkich wystawionych aukcji. Na drugim miejscu pod względem wartości znalazła się aukcja Omeny Mensah i Rafała Brzoski, oferująca spotkanie z nimi, która osiągnęła 340 tysięcy złotych (licytacja kończy się w poniedziałek). Trzecie miejsce zajmuje rakieta tenisowa i ręcznik Igi Świątek z wygranego przez nią Wimbledonu 2025, wylicytowane za 136 tysięcy złotych (licytacja kończy się w piątek).

W naszej galerii zobaczysz, jak Donald Tusk gra w piłkę nożną:

63

Sonda Czy wspierasz WOŚP? Tak Nie