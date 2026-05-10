Hantawirus na MV Hondius. Statek z polskim kapitanem w końcu zacumował na Teneryfie

Grzegorz Kluczyński
PAP
2026-05-10 7:44

Pływający pod holenderską banderą wycieczkowiec MV Hondius, na którego pokładzie wykryto przypadki hantawirusa, wpłynął w niedzielny poranek do portu na Teneryfie. Na statku dowodzonym przez polskiego kapitana Jana Dobrogowskiego rozpoczęła się długo wyczekiwana operacja sprowadzenia pasażerów na ląd.

Statek na kotwicy, pasażerowie schodzą łodziami

Hiszpańska agencja EFE poinformowała, że MV Hondius pojawił się w porcie po godz. 6 czasu lokalnego. Zgodnie z decyzją minister zdrowia Moniki Garcii jednostka nie dobije bezpośrednio do nabrzeża — pozostanie na kotwicy, a pasażerowie będą transportowani na ląd mniejszymi łodziami.

Po zejściu na ląd wszyscy zostaną poddani badaniom lekarskim. Hiszpański rząd zapewnia, że procedury są przygotowane, a służby medyczne pozostają w pełnej gotowości.

Brak objawów, ale kwarantanna obowiązkowa

Resort zdrowia w Madrycie potwierdził, że żaden z pasażerów nie wykazuje objawów zakażenia. Mimo to procedury bezpieczeństwa są rygorystyczne.

Hiszpańscy obywatele — 14 osób — jako pierwsi opuszczą pokład i trafią na kwarantannę do wojskowego szpitala w Madrycie.

Pasażerowie z innych krajów zostaną odesłani do swoich państw w ramach repatriacji.

Opóźnienia przez brak samolotów

Władze Wysp Kanaryjskich, które do końca sprzeciwiały się przyjęciu statku, informują, że operacja miała zakończyć się w ciągu 12 godzin. Plany pokrzyżowało jednak opóźnienie dwóch samolotów przeznaczonych do transportu pasażerów. W efekcie działania potrwają do poniedziałku.

Polski kapitan na czele załogi

Jednostką dowodzi kapitan Jan Dobrogowski, absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Polskie MSZ przekazało, że kapitan nie wymaga pomocy medycznej i pozostaje na stanowisku.

Co dalej z MV Hondiusem?

Po zakończeniu ewakuacji statek ma zostać poddany procedurom sanitarnym zgodnie z wytycznymi hiszpańskich służb zdrowia. Na razie nie wiadomo, kiedy i gdzie popłynie dalej.

