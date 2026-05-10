Hantawirus na MV Hondius. Statek z polskim kapitanem w końcu zacumował na Teneryfie

Statek na kotwicy, pasażerowie schodzą łodziami

Hiszpańska agencja EFE poinformowała, że MV Hondius pojawił się w porcie po godz. 6 czasu lokalnego. Zgodnie z decyzją minister zdrowia Moniki Garcii jednostka nie dobije bezpośrednio do nabrzeża — pozostanie na kotwicy, a pasażerowie będą transportowani na ląd mniejszymi łodziami.

Po zejściu na ląd wszyscy zostaną poddani badaniom lekarskim. Hiszpański rząd zapewnia, że procedury są przygotowane, a służby medyczne pozostają w pełnej gotowości.

Brak objawów, ale kwarantanna obowiązkowa

Resort zdrowia w Madrycie potwierdził, że żaden z pasażerów nie wykazuje objawów zakażenia. Mimo to procedury bezpieczeństwa są rygorystyczne.

Hiszpańscy obywatele — 14 osób — jako pierwsi opuszczą pokład i trafią na kwarantannę do wojskowego szpitala w Madrycie.

Pasażerowie z innych krajów zostaną odesłani do swoich państw w ramach repatriacji.

Opóźnienia przez brak samolotów

Władze Wysp Kanaryjskich, które do końca sprzeciwiały się przyjęciu statku, informują, że operacja miała zakończyć się w ciągu 12 godzin. Plany pokrzyżowało jednak opóźnienie dwóch samolotów przeznaczonych do transportu pasażerów. W efekcie działania potrwają do poniedziałku.

Polski kapitan na czele załogi

Jednostką dowodzi kapitan Jan Dobrogowski, absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Polskie MSZ przekazało, że kapitan nie wymaga pomocy medycznej i pozostaje na stanowisku.

Co dalej z MV Hondiusem?

Po zakończeniu ewakuacji statek ma zostać poddany procedurom sanitarnym zgodnie z wytycznymi hiszpańskich służb zdrowia. Na razie nie wiadomo, kiedy i gdzie popłynie dalej.

Sonda Płynąłeś/Płynęłaś statkiem? Tak, jeden raz. Tak, wiele razy. Nie i nie chcę. Nie, ale chciałbym/chciałabym.