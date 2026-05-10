Silne trzęsienie ziemi w Chile. Odnotowano wstrząsy o sile 5,8

Wstrząsy w środkowym Chile

Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC) poinformowało, że do trzęsienia ziemi doszło w sobotę w środkowej części kraju. Siłę wstrząsu określono na 5,8 w skali Richtera.

Epicentrum znajdowało się 34 km na południowy zachód od Lebu, miasta liczącego około 22 tys. mieszkańców. Hipocentrum zlokalizowano na głębokości 23 km, co oznacza, że wstrząsy mogły być dobrze odczuwalne na powierzchni.

Brak doniesień o ofiarach

Chilijskie służby sejsmologiczne i ratunkowe monitorują sytuację, jednak nie zgłoszono dotąd żadnych ofiar ani poważnych zniszczeń. Mieszkańcy regionu relacjonowali krótkie, ale wyraźne drżenie budynków.

Chile w strefie potężnych napięć tektonicznych

Chile leży na styku płyty Nazca i płyty Południowoamerykańskiej — jednej z najbardziej aktywnych sejsmicznie stref na świecie. To właśnie tu dochodzi do jednych z najsilniejszych trzęsień ziemi w historii, w tym rekordowego w 1960 roku.

Eksperci przypominają, że region ten jest stale narażony na aktywność sejsmiczną i wulkaniczną, a podobne wstrząsy są tam zjawiskiem częstym.

Sonda Czy przeżyłeś kiedyś trzęsienie ziemi? Na szczęście nie. Niestety tak.