Przetestowaliśmy wszystkie domowe sposoby na pranie ręczników! Oceniliśmy je według skuteczności oraz zapachu i miękkości ręczników. Oto nasze ocena

Zastanawiasz się, jak przywrócić ręcznikom miękkość?

Ocet, soda i gliceryna to sprawdzone domowe sposoby.

Poznaj babciny sekret na idealnie puszyste i pachnące ręczniki.

Odkryj, który trik sprawdzi się najlepiej u Ciebie!

Pranie ręczników z dodatkiem octu

Jednym z najczęściej polecanych domowych sposobów na pranie ręczników jest ocet. Klasyczny, biały ocet świetnie sprawdza się w praniu. Posiada on właściwości odkażające i odplamiające. Rewelacyjnie dopiera trudne zabrudzenia i zabija bakterie. Dodatkowo ocet zapobiega osadzaniu się kamienia z wody i sztywnieniu tkanin. Pranie ręczników z niewielką ilością octu sprawi, że będą one przez długi czas miękkie i pachnące. Bardzo wrażliwe na zapachy osoby mogą ocet wymieszać z kilkoma kroplami olejku eterycznego, aby pozbyć się drażniącego zapachu. Do prania ręczników wystarczy 0,5 szklanki octu. Możesz wlać go bezpośrednio do bębna pralki lub do komory na płyn do płukania. Ten drugi sposób sprawi, że ocet zostanie dodany na ostatnim etapie prania. Ocet jest bezpieczny dla tkanin i dla pralki.

Nasza ocena: 8.5/10.

Metoda prania ręczników z octem jest szeroko polecana i ma wiele zalet. Ocet jest świetny, ale w przypadku bardzo silnych plam czy ekstremalnie zniszczonych włókien, może wymagać wsparcia innymi metodami.

Pranie ręczników z dodatkiem sody oczyszczonej

Kolejnym często polecanym sposobem na pranie ręczników jest soda oczyszczona. Z uwagi na swoje delikatna właściwości wybielające soda oczyszczona polecana jest przede wszystkim do prania białych ręczników. Bezpośrednio do bębna pralki dodaj 5 łyżek sody oczyszczonej i nastaw pranie jak zawsze. Soda oczyszczona posiada genialnie właściwości bakteriobójcze i wybielające. Chroni tkaniny przed sztywnieniem i pomaga w dopieraniu uciążliwych plam. Soda oczyszczona poradzi sobie z zabrudzeniami oraz bakteriami zbierającymi się na ręcznikach.

Nasza ocena: 7.5/10

Soda oczyszczona to rzeczywiście wszechstronny i bardzo skuteczny środek w gospodarstwie domowym, w tym w praniu. Wsypanie sody bezpośrednio do bębna, zwłaszcza w większej ilości, może prowadzić do tego, że nie rozpuści się ona w pełni i pozostawi białe osady na tkaninach, szczególnie przy niższych temperaturach prania

Pranie ręczników w glicerynie

W powojennej Polsce prawdziwym hitem podczas prania była gliceryna. To tani i dostępny środek, który rewelacyjnie zmiękcza ręczniki i wywabia brzydkie zapachy z materiału. Moja babcia dodawała gliceryny do każdego prania ręczników. Wlewała 3 łyżki gliceryny bezpośrednio do pralki. Wyprane w ten sposób ręczniki były pachnące i przyjemne w dotyku. Na trudniejsze zabrudzenia babcia szykowała mieszankę do namaczania. Do 3 litrów wody dodawała ok. 30 ml gliceryny i w takim roztworze moczyła ręczniki przez całą noc. Rano prała je w pralce. Kiedy sama przetestowałam ten sposób byłam zdziwiona, jak bardzo jest on skuteczny. Pranie ręczników w gliceryny to prawdziwy game changer podczas domowych porządków.

Nasza ocena: 8/10

Metoda prania ręczników z użyciem gliceryny wydaje się być niezwykle skuteczna, zwłaszcza w kontekście zmiękczania tkanin i usuwania nieprzyjemnych zapachów.

Pranie ręczników z dodatkiem aspiryny

Do bębna pralki wystarczy wrzucić 1 tabletkę pokruszonej aspiryny i nastawić pranie ręczników. Po skończonym cyklu ręczniki będą idealnie doprane i mięciutkie. Aspiryna sprawdza się nie tylko podczas choroby, ale ma także szereg właściwości, które pomagają w domowych porządkach. Aspiryna dodawana do prania ręczników usuwa z nich brzydkie zapachy (w tym zapach potu), plamy oraz sprawia, że poszarzałe tkaniny odzyskują swój kolor.

Nasz ocena: 6.5/10

Kwas acetylosalicylowy (główny składnik aspiryny) może działać jako łagodny środek wybielający/rozjaśniający, szczególnie w przypadku białych tkanin, pomagając w usuwaniu zażółceń i poszarzeń .Regularne używanie aspiryny do prania może być mniej ekonomiczne niż dedykowane środki lub inne domowe alternatywy.

