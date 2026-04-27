Sposób greckich sprzątaczek na pranie ręczników sprawi, że znów będą mięciutkie. Zapamiętaj te proporcje, a przestaniesz kupować nowe ręczniki. Sposób na pranie ręczników

Ręczniki, idealne środowisko dla bakterii, wymagają regularnego i odpowiedniego prania, by uniknąć sztywności i nieprzyjemnego zapachu.

Dlaczego ręczniki robią się sztywne i nieprzyjemne w dotyku?

Ręczniki to wcale nie takie zwykłe kawałki materiału. Najczęściej robi się je w bawełny, mikrofibry lub włókien bambusowych. Materiał na ręczniki musi być chłonny i odporny na częste pranie. Głównym zadaniem ręczników jest zbieranie nadmiaru wody z naszej skóry. Eksperci wskazują, że to właśnie na ręcznikach można znaleźć wiele baterii i zarazków. Część z nich trafia tam z innych przedmiotów w łazience (nawet z toalety), ze skóry oraz namnaża się w wilgotnym środowisku. Najnowsze badania z Japonii wykazały, że ręczniki niezmieniane i nieprane przez ponad 60 dni stają się tykającą bombą. Mieszanka potu, naskórka, kosmetyków oraz wody stwarza idealne warunki do namnażania się bakterii i drobnoustrojów. Naukowcy podkreślili, że tak duże kolonie bakterii tworzą na powierzchni ręczników struktury odporne nawet na pranie. Brudne ręczniki mogą śmierdzą i mogą powodować alergie oraz choroby skóry.

Aby ręczniki były czyste należy je prawidłowo prać. Dawniej, aby zabić wszystkie bakterie i drobnoustroje stosowało się wysoką temperaturę prania. Nasze babki gotowały ręczniki, aby pozbyć się zarazków. Dzisiaj nowoczesne pralki pozwalają na pranie w nieco niższych temperaturach. W przypadku nowych, pożyczonych, a także po chorobie jednego członka rodziny zaleca się pranie w 60 st. Celsjusza. W innych przypadkach wystarczy 40 st. Celsjusza. Ręczniki należy także regularnie zmieniać i prać. Najlepiej jest robić to raz w tygodniu. Taki kalendarz prania nie pozostaje bez wpływu na tkaniny. Często prane materiały szybciej się niszczą i sztywnieją. Aby ograniczyć ten proces warto sięgnąć po domowe sposoby na pranie ręczników.

Eksperci rekomendują, aby do prania ręczników nie używać klasycznych płynów do płukania. Mogą one oblepiać włókna i powodować ich większe sztywnienie. Zamiast tego do komory na płyn do płukania wlej mieszankę octu oraz gliceryny. Wystarczy 1 łyżka białego octu oraz 1 łyżka gliceryny. Ocet działa antybakteryjnie i redukuje twardość wody, dzięki czemu prane materiały pozostają miękkie. Gliceryna pozytywnie wpływa na chłonność tkanin, a także przywraca im oryginalną miękkość. Sposób ten możesz wykorzystywać zarówno podczas prania białych, jak i kolorowych ręczników. Pamiętaj jednak, że mieszanka gliceryny i octu nie zastąpi detergentu. Do prania ręczników używaj delikatnych płynów i proszków do prania, najlepiej antyalergicznych.

Jak suszyć ręczniki, aby pozostawały jak nowe

Suszenie ręczników to pozornie prosta czynność, jednak odpowiednie podejście do niej może znacząco wpłynąć na ich miękkość, chłonność i trwałość. Po każdym użyciu, a zwłaszcza po praniu, ręczniki powinny być jak najszybciej rozwieszone, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza. Unikaj ciasnego składania czy wieszania ich na małym haczyku, co sprzyja rozwojowi pleśni i nieprzyjemnych zapachów. Najlepszym rozwiązaniem jest rozwieszenie ich na suszarce, kaloryferze (jeśli nie jest zbyt gorący, by nie uszkodzić włókien) lub na zewnątrz w słoneczny, wietrzny dzień.

