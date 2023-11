Wyciskam, namaczam i nastawiam pranie ręczników. Z pralki wyjmuję je pięknie pachnące i czyste. Patent na pranie ręczników, żeby nie śmierdziały

Wyciskam cytrynę, namaczam i ustawiam pranie ręczników. Dzięki temu z pralki wyjmuje je czyste i pachnące

Jak prać ręczniki? Eksperci zalecają, by ręczniki prać co 3 lub 4 użycia. To bardzo ważna kwestia higieny osobistej. Nieprane ręczniki są siedliskiem bakterii, drobnoustrojów oraz martwego naskórka. To prosta droga do chorób skórnych oraz alergii. Często bywa jednak, że regularne pranie ręczników odbija się na ich wglądzie i miękkości. Pralka sprawia, że materiał staje się coraz bardziej sztywny i poszarzały. Jak sobie z tym poradzić? Przede wszystkim pamiętaj, by ręczniki prać zgodnie z zaleceniami producenta. Po skończonym praniu nie zostawiaj ich w bębnie pralki. Możesz to sprzyjać brzydkim zapachom i niszczeniu się ręczników. Ja najczęściej do prania ręczników używam sody oczyszczonej, która regularnie dodawana do pralki rewelacyjnie rozprawia się z zabrudzeniami oraz pozostawia materiał miękki i puszysty. Kiedy potrzebuje dodatkowego odświeżenia ręczników to stawiam na cytrynę. Jeżeli nie masz jej w domu to dobrze sprawdzi się także kwasek cytrynowy. Wyciskam jedną cytrynę na litr wody (w przypadku kwasku cytrynowego proporcje powinny wyglądać następująco: 3 jednostki kwasku na 7 jednostek wody). W takiej mieszance moczę ręczniki przez kilkadziesiąt minut, a następnie piorę je z dodatkiem sody oczyszczonej. Dzięki temu mam pewność, że ręczniki będą porządnie wyprane, a materiał nie straci swoje miękkości i nie stanie się nieprzyjemny dla skóry.

Jak prać ręczniki, by ładnie pachniały?

Pranie po wyjęciu z pralki nie pachnie przyjemni? To najprawdopodobniej problem ze sposobem prania. Pamiętaj, by zawsze regularnie czyścić bęben pralki oraz szufladę na detergenty. Nigdy nie pierz ręczników w wypełnionym po brzegi bębnie pralki. Powinien on być w 1/3 pusty. Niektórzy rekomendują także, by przed końcem prania wlać do szuflady na detergenty kilka kropel olejku eterycznego. Ważne jednak by nie był on tłusty. W innym przypadku może zostawić plany na praniu.

