Wlewam do miski 10 łyżek, mieszam i szoruje fugi. Ten sposób sprawia, że brud i pleśń w spoinach się rozpuszczają. Sposób na czyszczenie fug

Wystarczą 3 łyżki dodane do wody, a moja wanna lśni czystością. Robię to za każdym razem, a na mojej wannnie nie ma kamienia oraz zacieków po mydle

Wsypuję 5 łyżek do wody i myję ramy okienne. Lepszego wybielacza do framug nie znajdziesz. Są jak nowe na święta. Sposób na mycie ram okiennych

Mieszam 10 łyżek z wodą i szorują fugi. Rewelacyjny sposób na czyszczenie fug

W przypadku czyszczenia fug istotne jest nie tylko czym to robimy, ale także, jak. Brud i pleśń zbierające się w spoinach aż proszą się o usunięcie i zeskrobanie ich ostrym przedmiotem. Taka czynność może skończyć się uszkodzeniem fugi, a także płytek wokoło. Podczas czyszczenia fug należy unikać drucianych gąbek, noży oraz innych ostrych narzędzi. Idealnym sposobem czyszczenie jest wykorzystanie szczoteczki do zębów. Jest ona na tyle miękka, że nie spowoduje żądnych szkód, a dzięki jej precyzji usuniesz zabrudzenia z konkretnych miejsc. Najlepszym domowym sposobem na czyszczenie fug jest ten z wykorzystaniem octu. Sama stosuje go już od wieku lat i nie wyobrażam sobie robić tego inaczej. W miseczce mieszam około 10 łyżek octu z taką samą ilością wody. Rozprowadzam preparat po fugach i zostawiam go na około kilkadziesiąt minut. PO tym czasie delikatnie szoruje fugi szczoteczką i wszystko zmywam. Ocet rewelacyjny radzi sobie z uporczywym brudem, tłuszczem, a nawet pleśnią.

Zobacz także: Wsypuję 5 łyżek do wody i myję ramy okienne. Lepszego wybielacza do framug nie znajdziesz. Są jak nowe na święta. Sposób na mycie ram okiennych

Wlej pół litra płynu do WC i wyczyść fugi

Innym sposobem, po który zdarza mi się sięgać, gdy nie mam w domu octu, jest wykorzystanie płynu do WC do czyszczenia fug. Mieszam pół litra detergentu z taką sama ilością wody i tak przygotowaną mieszankę szoruję fugi. Zabrudzenia się rozpuszczają nie uszkadzając fug i płytek.

Sonda Wypróbujesz ekologiczny płyn do czyszczenia fug? Tak, jestem ciekawa efektu Nie wiem Nie, nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań