Wsypuję 5 łyżek do wody i myję ramy okienne. Lepszego wybielacza do framug nie znajdziesz. Są jak nowe na święta. Sposób na mycie ram okiennych

Wsypuję 5 łyżek do wody i myję ramy okienne. Lepszego wybielacza do framug nie znajdziesz

Porządki przedświąteczne wiele z nas rozpoczyna już teraz. Oczywiście mycie okien to punkt obowiązkowy w przygotowaniach do Bożego Narodzenia. Wówczas oprócz szyb należy dokładnie umyć także framugi, które niestety pod wpływem promieni słonecznych, czy smogu mogą szarzeć lub żółknąć. Jak zatem wybielić ramy okienne, aby były na święta czyste i idealnie białe? Ja za każdym razem, gdy mam myć okna, przygotowuje roztwór wody z sodą oczyszczoną. Wsypuję pięć łyżek sody do 1 litra ciepłej wody i mieszam. Następnie zwilżam w tym roztworze ściereczkę i myję dokładnie ramy okienne. Soda oczyszczona działa na framugi niczym wybielacz, a do tego świetnie radzi sobie z zabrudzeniami. Oczywiście na bieżąco wycieram ramy na sucho, aby nie powstały na nich zacieki.

Czyste okna na święta. Czym umyć szyby, aby nie było smug?

Kiedy ramy okien są już czyste należy przystąpić do mycia szyb. Tu doskonale sprawdzi się woda z dodatkiem octu. Przygotuj wodę z octem w proporcjach 2:1 i przelej ją do butelki z atomizerem. Spryskuj szyby i wycieraj je od razu do sucha. Ocet sprawi, że okna będą lśnić bez smug.