Zwilżam ściereczkę i pocieram krany. Są czyste i lśniące przez 2 tygodnie. Sposób na mycie armatury łazienkowej

Zwilżam ściereczkę i pocieram krany. Są czyste i lśniące przez 2 tygodnie

Czyste krany to marzenie chyba każdej pani domu. Niestety na armaturze chromowanej bardzo szybko uwidaczniają się wszelkie zacieki z wody i osad z kamienia. Chcąc utrzymać ich schludny wygląd musielibyśmy przecierać je niemal po każdym myciu dłoni czy kąpieli. Na szczęście istnieje jeden sprytny domowy sposób na czyste krany w łazience. Wystarczy zastosować produkt, który każdy rodzic na pewno ma w swojej kosmetyczce. Chodzi o oliwkę dla dzieci. Ten kosmetyk za dosłownie 10 złotych jest nieoceniony w utrzymaniu porządku w łazience. Wystarczy, że zwilżysz ściereczkę z mikrofibry kilkoma kroplami oliwki i przetrzesz nią krany w swoim domu. Oliwka nie tylko usunie z nich zacieki, ale też sprawi, że będą lśniące przez długi czas. Tworzy bowiem na powierzchni armatury powłokę ochronną, dzięki której woda nie będzie się na niej osadzać.

Czym wyczyścić kran z kamienia?

Na kranach szybko pojawia się osad z kamienia. Warto go usuwać na bieżąco, aby uniknąć też późniejszego stosowania silnej chemii. Z pomocą przyjdzie wówczas ocet. To jeden z najlepszych odkamieniaczy, a do tego jest bezpieczny i tani. Wystarczy przetrzeć nim armaturę i wytrzeć do sucha. Kamień szybko zniknie.