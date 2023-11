Rozpuść w ciepłej wodzie i przetrzyj kabinę prysznicową. Bez szorowania usuniesz kamień i zacieki z mydła. Sposób na czyszczenie kabiny prysznicowej

Czym czyścić kabinę prysznicową z kamienia i nalotu z mydła?

Posiadacze kabiny prysznicowej doskonale znają ten problem, kiedy już po jednej kąpieli na szklanej powierzchni pojawia się osad z kamienia i mydła. Oczywiście najskuteczniejszym sposobem, który może temu zapobiec jest osuszanie kabiny ściągaczką. A czym wyczyścić kabinę prysznicową z kamienia, gdy ten już się w niej pojawi? Najpopularniejszą i zarazem najczęściej stosowaną metodą jest używanie dedykowanych detergentów. Płyn do kabin prysznicowych nie tylko perfekcyjną wyczyści ją z nalotu, ale także przez wiele dni będzie chronić powierzchnie przed zaciekami. Jeśli wolisz domowe sposoby na czyszczenia kabiny prysznicowej, to z czystym sumieniem polecamy roztwór wody i octu. Można go przelać do spryskiwacza i wyczyścić prysznic. Otóż ocet nie tylko usunie kamień, ale też ma działanie dezynfekujące, co w przypadku łazienki jest bardzo ważną kwestią.

Skuteczny sposób na czyszczenie kabiny prysznicowej. Będzie lśnić!

Prawda jest taka, że w domu posiadamy detergenty, które wbrew zapewnieniom producenta mają uniwersalne zastosowanie. W czyszczeniu kabiny prysznicowej wspaniale sprawdzi się tabletka do zmywarki. Nie tylko dokładnie wyczyści wapienny nalot i zacieki z mydła, ale także sprawi, że powierzchnia kabiny będzie lśnić przez wiele dni. Są dwie metody mycia prysznica tabletką. Pierwszy z nich polega na rozpuszczeniu detergentu w ciepłej wodzie i wyczyszczeniu powstałym roztworem kabiny. Można również wyciąć niewielki otwór w gąbce i umieścić w nim rozpakowaną tabletkę do zmywarki. Następnie zwilżamy myjkę ciepłą wodą i przecieramy zabrudzoną kabinę. Dla lepszego efektu warto przetrzeć prysznic niewielką ilością płynu do nabłyszczania naczyń. W ten sposób ograniczysz powstanie smug i zacieków.

