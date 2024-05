Siekam na drobne kawałki, przecedzam przez sitko i w maju podlewam tym storczyka. Działa jak steryd pobudzający do kwitnienia. W mig storczyk obsypuje się kwiatami. Odżywka do storczyków

Siekam, odcedzam i raz w miesiącu podlewam tym storczyka. Odżywka, która pobudza kwiat do kwitnienia

Storczyki zdominowały rynek kwiatów doniczkowych. Można je kupić praktycznie w każdym supermarkecie. Często wybierany są na kwiaty wręczane w prezencie. Nic w tym dziwnego, bowiem storczyki zachwycają pięknymi kwiatami i są stosunkowo łatwe w pielęgnacji. Aby pobudzić storczyk do kwitnienia sięgam po domową odżywkę. Działa ona niczym steryd i zapewnia roślinie potrzebne składniki mineralne. Raz w miesiącu podlewam storczyki samodzielnie przygotowaną odżywkę, a one bujnie kwitną. Ten sposób jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Aby przygotować odżywkę do storczyków potrzebujesz jedną główkę czosnku. Posiekaj ząbki czosnku na malutkie kawałeczki i zalej 1 l wody. Całość zakryj i odstaw w ciemnie miejsce na jedną dobę. Po tym czasie przecedź czosnek przez sito, a pozostała wodą podlej storczyki. Rób to raz w miesiącu, a szybko zauważysz pierwsze efekty. Odżywka z czosnku pobudzi rośliny do bujnego kwitnienia i sprawi, że storczyki zaczną wypuszczać nowe pędy.

Jak działa odżywka z czosnku do storczyków?

Czosnek w przyrodzie uważany jest za naturalny antybiotyk. Jego działanie przeciwbakteryjne i przeciwchorobowe sprawdzi się nie tylko u ludzi. Czosnek świetnie chroni rośliny przed chorobami i grzybami. W przypadku storczyków czosnek minimalizuje wystąpienie chorób wynikających ze złego podlewania. Dodatkowo, czosnek świetnie odstrasza szkodniki bytujące na orchideach, takie jak przędziorki. Wspomaga ona również procesy wzrostu roślin oraz zawiera żelazo, sód, potas i fosfor. Odżywka z czosnku to prawdziwa bomba witaminowa dla storczyków.

