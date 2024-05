Rosja zaczyna ćwiczenia nuklearne przy granicy. "Odpowiedź na zachodnie zagrożenia"

Putin zaczyna ćwiczenia nuklearne przy granicy. Rosja podaje, że to odpowiedź na "prowokacyjne oświadczenia i groźby poszczególnych zachodnich przedstawicieli"

Pytanie o to, czy Władimir Putin mógłby zdecydować się na użycie broni nuklearnej w wojnie na Ukrainie, padło od lutego 2022 roku wielokrotnie. Ta broń to bez wątpienia największy straszak Rosji, a mniej lub bardziej zawoalowane groźby jej użycia nikogo już nie dziwią. Teraz Putin znów przypomina o istnieniu atomowego arsenału. 21 maja rosyjska armia ogłosiła, że zaczęła ćwiczenia wojskowe z użyciem broni nuklearnej w pobliżu granicy z Ukrainą, w Południowym Okręgu Wojskowym Rosji. Manewry zostały zarządzone osobiście przez Putina na początku miesiąca.

"Ćwiczenia mają na celu zapewnienie gotowości jednostek i sprzętu do bojowego użycia niestrategicznej broni nuklearnej"

"Rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły w Południowym Okręgu Wojskowym pierwszy etap ćwiczeń wojskowych polegających na praktycznym szkoleniu w zakresie przygotowania i użycia niestrategicznej broni nuklearnej. Ćwiczenia mają na celu zapewnienie gotowości jednostek i sprzętu do bojowego użycia niestrategicznej broni nuklearnej w celu reagowania i bezwarunkowego zapewnienia integralności terytorialnej i suwerenności państwa rosyjskiego w odpowiedzi na prowokacyjne oświadczenia i groźby poszczególnych zachodnich przedstawicieli wobec Federacji Rosyjskiej" – poinformowało rosyjskie ministerstwo obrony. Jakie to groźby? Ministerstwo wymieniło słynne wypowiedzi Emmanuela Macrona, który nie wykluczał wysłania wojsk europejskich na Ukrainę, a także słowa brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Davida Camerona, według którego Ukraina ma prawo użyć broni dostarczonej przez Wielką Brytanię do ataków na cele w Rosji.

W niedawnym wywiadzie Putin podjął temat wojny nuklearnej. Zapewniał, że jak dotąd nie widzi potrzeby jej użycia

Pytanie o wojnę atomową zadano Władimirowi Putinowi na krótko przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się w Federacji Rosyjskiej w dniach 15-17 marca. Nie ma wątpliwości, że zwycięzcą zostanie ogłoszony właśnie Putin. Prezydent w wywiadzie udzielonym telewizji i agencji informacyjnej Rossija-1 podjął temat broni atomowej. Stwierdził, że Rosja jest gotowa do wojny nuklearnej. „Z wojskowo-technicznego punktu widzenia jesteśmy oczywiście gotowi” – powiedział cytowany m.in. przez Reutersa Putin w odpowiedzi na pytanie o tego rodzaju gotowość. Zapewniał, że jak dotychczas nie widział potrzeby użycia broni nuklearnej w wojnie na Ukrainie. Jak dodał, Stany Zjednoczone rozumieją, że jeśli rozmieszczą swoje wojska amerykańskie w Rosji lub na Ukrainie, będzie to oznaczało eskalację. „[W Stanach Zjednoczonych] jest wystarczająca liczba specjalistów w dziedzinie stosunków rosyjsko-amerykańskich i powściągliwości strategicznej. Dlatego nie sądzę, że tutaj wszystko do tego [wojny nuklearnej] zmierza, ale jesteśmy na to gotowi” - powiedział Władimir Putin.

🚨Update: Russia is conducting a Full Scale Nuclear Weapons alert simulation exercise!! Moscow has just began a massive Nuclear War drill across its entire country.Nuclear Wargames are testing response, communication, command and control and are involving all of its civil… pic.twitter.com/kGZ8e8Bffy— US Civil Defense News (@CaptCoronado) May 21, 2024

