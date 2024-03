Putin rozkazał odpalić broń nuklearną? "Trzykrotnie o tym mówił"

General SVR: Putin już trzykrotnie próbował odpalić broń atomową, ale został powstrzymany. Dwa razy namówiono go, by tego nie robił, raz powiedziano mu o kłopotach technicznych

Pytanie o to, czy Władimir Putin mógłby zdecydować się na użycie broni nuklearnej w wojnie na Ukrainie, padło od lutego 2022 roku wielokrotnie. Wydawało się przecież, że dyktator nie jest na tyle szalony, by rozpętać pełnoskalowy konflikt, może więc jest w nim niestety wystarczająco dużo szaleństwa także na wywołanie wojny atomowej? Teraz pojawiają się nowe doniesienia na ten temat. Podobno Putin już trzy razy wydał rozkaz odpalenia broni nuklearnej, ale został powstrzymany przez współpracowników! Na szczęście to tylko kolejne sensacyjne informacje publikowane przez tajemniczy kanał w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb. Prawda czy bzdury? Przeczytaj i oceń sam!

"Na szczęście dwukrotnie udało się go wówczas odwieść, a raz zarządzenie prezydenta „przystępowania do przygotowań” zablokowano"

"Mężczyzna wyglądający jak prezydent Rosji Władimir Putin [General SVR uważa, że Putin nie żyje i jest zastępowany przez sobowtóra] oczywiście bezwstydnie kłamał w wywiadzie z Kiselowem, zwłaszcza w sprawie chęci użycia przez Putina broni nuklearnej" - piszą autorzy General SVR, nawiązując do ostatniego głośnego wywiadu rosyjskiego prezydenta dla telewizji i agencji informacyjnej Rossija-1. "Jak informowaliśmy w 2022 roku, a obecnie nasze informacje potwierdzają zachodnie media, w 2022 roku Putin co najmniej trzy razy był gotowy wydać rozkaz użycia taktycznej broni nuklearnej. Na szczęście dwukrotnie udało się go wówczas odwieść, a raz zarządzenie prezydenta „przystępowania do przygotowań” zablokowano, powołując się na problemy techniczne, po czym zmienił zdanie i polecenie anulował" - piszą rzekomi dawni agenci.

W ostatnim wywiadzie Putin podjął temat wojny nuklearnej. Zapewniał, że jak dotąd nie widział potrzeby jej użycia

Pytanie o wojnę atomową zadano Władimirowi Putinowi na krótko przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się w Federacji Rosyjskiej w dniach 15-17 marca. Nie ma wątpliwości, że zwycięzcą zostanie ogłoszony właśnie Putin. Prezydent w wywiadzie udzielonym telewizji i agencji informacyjnej Rossija-1 podjął temat broni atomowej. Stwierdził, że Rosja jest gotowa do wojny nuklearnej. „Z wojskowo-technicznego punktu widzenia jesteśmy oczywiście gotowi” – powiedział cytowany m.in. przez Reutersa Putin w odpowiedzi na pytanie o tego rodzaju gotowość. Zapewniał, że jak dotychczas nie widział potrzeby użycia broni nuklearnej w wojnie na Ukrainie. Jak dodał, Stany Zjednoczone rozumieją, że jeśli rozmieszczą swoje wojska amerykańskie w Rosji lub na Ukrainie, będzie to oznaczało eskalację. „[W Stanach Zjednoczonych] jest wystarczająca liczba specjalistów w dziedzinie stosunków rosyjsko-amerykańskich i powściągliwości strategicznej. Dlatego nie sądzę, że tutaj wszystko do tego [wojny nuklearnej] zmierza, ale jesteśmy na to gotowi” - powiedział Władimir Putin.

#Russian Nuclear ThreatDear subscribers and guests of the channel! A man who looks like Russian President Vladimir #Putin was of course shamelessly lying in his interview with Kiselyov, especially about Putin's desire to use nuclear weapons. As we reported in 2022, and our… pic.twitter.com/AyT2KkC8he— generalsvr_en (@generalsvr_en) March 13, 2024

