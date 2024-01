Nowe kłopoty z sobowtórem Putina! Wszystko przez piwo, to dopiero początek

General SVR: Sobowtór Putina "udał się do łaźni, gdzie wypił zimne piwo, a w poniedziałek rano pojawiły się pierwsze objawy". Dubler znowu chory

Nowa odsłona słynnych plotek o sobowtórze Putina! Tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR tym razem donosi o kłopotach z dublerem i piwem, które doprowadziły do nowej choroby sobowtóra Putina. "Mężczyzna wyglądający jak prezydent Rosji Władimir Putin przeziębił się. Sobowtór ma katar, ból gardła i dreszcze. Z tymi objawami wczoraj udał się do lekarza. Nic poważnego" - piszą autorzy General SVR. Powód przeziębienia może zaskoczyć. "W niedzielę sobowtór mógł udać się do łaźni, gdzie wypił zimne piwo, a w poniedziałek rano pojawiły się pierwsze objawy" - donoszą autorzy zagadkowego profilu. "Lekarze podali sobowtórowi leki łagodzące objawy i zalecili dbanie o zdrowie. Głównym zmartwieniem lekarzy jest przewlekła choroba nerek sobowtóra. Po „przeziębieniu” zwykle ma problemy z nerkami. O stanie zdrowia sobowtóra powiadomiono Sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaja Patruszewa" - czytamy na stronie General SVR, który już wcześniej donosił, że sobowtór ma kłopoty z nerkami. Wygląda więc na to, że zwykłe przeziębienie może mieć poważniejsze skutki. Oczywiście zakładając, że sobowtór w ogóle istnieje.

Teoria o sobowtórach Putina i plotki o śmierci Putina. Skąd się wzięły?

Teoria o sobowtórze Putina jest najczęściej powtarzana właśnie przez tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy czy też autor podają się za dawnych agentów służb nadal mających źródła na Kremlu. General SVR jesienią głosił nawet, że prawdziwy Putin umarł 26 października po walce z nowotworem i zawale serca, a sobowtór jest używany przez Nikołaja Patruszewa, szefa służb, by ukryć prawdę przed światem. O swojej całkowitej pewności w kwestii istnienia dublerów mówiło dwóch wysokich rangą przedstawicieli ukraińskich władz oraz japońscy badacze, niedawno głos zabrał też kontrowersyjny rosyjski politolog Walery Sołowiej, potwierdzajac tę teorię. Właśnie Sołowiej jako jedyny potwierdzał też pogłoski o śmierci Putina. Inne źródła z Kremlem na czele konsekwentnie je dementują.

