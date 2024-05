Odsiadywał wyrok z mężem Kaźmierskiej. Zdradził, co Paweł K. mówił o byłej żonie. "Stała się potworem"

To niesamowite, jak wyrosła Klara Lewandowska. Lewa w końcu pokazała twarz córki. Do kogo podobna?

Dagmara Kaźmierska sympatię widzów zdobyła dzięki produkcji TTV "Królowe życia". Jakiś czas temu zaczęła robić oszałamiającą karierę w Polsacie. Choć nikt się tego początkowo nie spodziewał, okazała się ulubienicą publiczności w show "Taniec z gwiazdami". To nic, że jej umiejętności taneczne pozostawiały bardzo wiele do życzenia - celebrytka i tak dystansowała pozostałych uczestników, zbierając ogromną liczbę głosów od publiczności. Jednak to, co początkowo wydawało się być szczytem marzeń, przyniosło jej druzgocącą porażkę. Jej popularność była tak ogromna, że ktoś w końcu postanowił przyjrzeć się przeszłości gwiazdy. Niby wszyscy wiedzieli, że nie była to przeszłość chlubna, ale szczegóły nie wydawały się interesujące. Do czasu. Zeznania świadków z procesu Dagmary Kaźmierskiej okazały się druzgocące. Wizerunek uśmiechniętej, zdystansowanej celebrytki zniknął w mgnieniu oka, zastąpiony przez bardzo mroczne zjawisko.

Teraz do opinii publicznej docierają kolejne niepokojące informacje. Dziennikarze "Faktu" dotarli do więźnia, który odsiadywał wyrok wraz z byłym mężem celebrytki Pawlek K. Informator tabloidu, czterdziestopięcioletni Akrkadiusz odsiadywał wyrok za kradzieże i rozboje w zakładach karnych we Wrocławiu i Dzierżoniowie. Tam poznał Pawła K., o którym teraz chętnie opowiadał w rozmowie z prasą. Powiedział, że były mąż Dagmary, choć sam miał wiele za uszami, był przerażony okrucieństwem żony. "Opowiadał o tym, że dom publiczny, który prowadzili, miał być miejscem bezpiecznym dla pracujących dziewczyn. Jednak Dagmara po jakimś czasie stała się potworem. Nawet jego to przeraziło" - cytuje mężczyznę "Fakt". Informator dodał także, ze zachowanie Dagmary w stosunku do podwładnych miało być przyczyną rozstania pary. "Paweł wyznawał zasadę, że w przestępstwach, które popełniał, nie tykał się pewnych rzeczy. Gdy pojawił się zarzut o gwałt, stwierdził, że jego żona nie powinna takich rzeczy robić i się rozeszli".

