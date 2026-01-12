Pamiątka po Joannie Kołaczkowskiej trafiła na WOŚP. Sama również chętnie pomagała!

Pamiątka po Joannie Kołaczkowskiej na aukcji WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już od 34 lat. Wielkimi krokami zbliża się finał akcji, który odbędzie się 25 stycznia. W tym roku Orkiestra gra pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", a zebrane środki pomogą młodym pacjentom cierpiącym na schorzenia gastroenterologiczne. Pieniądze kolejny raz zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu.

Akcję co roku chętnie wspierają gwiazdy show-biznesu. Często przekazują na licytację bardzo osobiste przedmioty. W ubiegłym roku hitem była aukcja Macieja Musiała (30 l.). Młody aktor ogłosił, że jest chętny do wysprzątania domu lub mieszkania osoby, która za tę usługę zapłaci najwięcej. Wszystko w rytmie hitu "Explosion" w wykonaniu duetu Kalwi & Remi.

Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy aktywnie wspierała również Joanna Kołaczkowska. W 2021 roku razem z kolegami z zespołu Hrabi pojawiła się w materiałach promocyjnych. Gościła również w sztabie akcji w towarzystwie Szymona Majewskiego (58 l.).

Joanna Kołaczkowska odeszła przedwcześnie. Jej śmierć wstrząsnęła Polską

Joanna Kołaczkowska zmarła 17 lipca po krótkiej walce z glejakiem. Przedwczesna śmierć gwiazdy kabaretu pogrążyła w żałobie niemal całą Polskę. Artystka cieszyła się bowiem ogromnym szacunkiem i sympatią publiczności oraz środowiska artystycznego. Bliscy Joanny dbają o to, by pamięć o niej nie przeminęła.

W tym roku w ramach aukcji WOŚP można wylicytować niezwykłą pamiątkę po zmarłej artystce. Sztab z Nowego Tomyśla wystawił na licytację zdjęcie z autografem Joanny Kołaczkowskiej. Został on złożony przez artystkę w maju 2023 r. po występie w poznańskiej Auli Artis. W chwili tworzenia artykułu cena osiągnęła 660 złotych. Licytacja potrwa do środy, 28 stycznia 2026 r.

