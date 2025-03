Aukcja Maćka Musiała dla WOŚP była hitem. Wspaniały gest zwycięzcy!

Za nami 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Również i w tym roku w akcję zaangażowało się wiele gwiazd. Julia Wieniawa oddała swoją suknię, Iga Świątek rakietę, a Cezary Żak wraz z żoną przekazali wspólne wyjście na kolację. Jednak najgłośniej było zdecydowanie o aukcji Macieja Musiała (30 l.).

Młody aktor ogłosił, że jest chętny do wysprzątania domu lub mieszkania osoby, która za tę usługę zapłaci najwięcej. Wszystko w rytmie hitu "Explosion" w wykonaniu duetu Kalwi & Remi.

Hej, usiądziesz sobie wygodnie na kanapie sam lub z bliskimi, będziecie się relaksować, a ja wysprzątam Ci dom/mieszkanie do zapętlonego utworu Explosion. (...) Sprzątanie będziemy wspominać do końca świata i jeden dzień dłużej - napisał.

O "ofercie" Maćka Musiała zrobiło się głośno w sieci i nawet jego sławni znajomi zaangażowali się w akcję. Krzysztof Ibisz postanowił z przymrużeniem oka sprawdzić, czy stać go na przebicie kwoty aukcji.

Ostatecznie i za usługi Macieja Musiała trzeba było słono zapłacić. Końcowa kwota licytacji wyniosła bowiem aż 136 tysięcy złotych. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla dziecięcych oddziałów onkologicznych i hematologicznych.

W końcu przyszedł czas na finał aukcji, czyli sprzątanie. Maciej Musiał zamieścił na swoim Instagramie rolkę, w której pokazał, gdzie wybrał się razem ze swoją "ekipą sprzątającą". Okazuje się, że aukcję wygrała anonimowa osoba z Krakowa. Musiał wraz ze swoim sprzętem nie zjawił się na prywatnej posiadłości, a w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Komu już za chwilę wysprzątam chatę w ramach licytacji WOŚP? Jest Kalwi i Remi, ja mam sprzęt ale kto wygrał tę licytację? Pewien anonimowy obywatel Krakowa. Zrobił to za pomocą swojej fundacji a sprzątanie przekazał na rzecz oddziału onkologii dziecięcej szpitala w Krakowie, przed którym właśnie się znajdujemy. Dobro zatoczyło koło. To co chłopaki? Let's go - powiedział w nagraniu aktor.