Na gali rozebrała się do rosołu! Kim jest Bianca Censori? Wzbudza ogrom kontrowersji, ale mąż zerka na nią z dumą

Maciej Musiał obchodzi 30. urodziny!

Maciej Musiał to jeden z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia, któremu największą rozpoznawalność przyniosła rola Tomka Boskiego w serialu TVP2 "Rodzinka.pl". Na ekranie pojawił się jednak znacznie wcześniej, bowiem od dziecka ciągnęło go do aktorstwa.

Dzisiaj Maciej Musiał kończy 30 lat i już dawno zostawił za sobą łatkę dziecięcego gwiazdora. Po zakończeniu "Rodzinki.pl" zaczął angażować się w coraz więcej wymagających projektów. W 2018 roku zagrał jedną z głównych ról w polskim serialu Netflixa - "1983". Niedługo potem pojawił się w hicie "Wiedźmin". Niedawno można było go zobaczyć u boku Marii Dębskiej w "Ślebodzie".

Nie wszyscy wiedzą, że jego ojciec również jest aktorem. Andrzej Musiał grywał głównie w filmach sensacyjnych czy kryminalnych. Pojawił się na przykład w takich produkcjach jak "Sam pośród swoich", "Psy", "Młode wilki 1/2" czy "Sęp". To on zaprowadził młodego gwiazdora na pierwszy casting. Po rozstaniu z mamą Maćka, Anną, ich relacje nieco się ochłodziły. Na szczęście zakopali już topór wojenny.

Zobacz również: Maciej Musiał nieźle przypakował. Będzie sprzątać w obcisłym podkoszulku?

Mama Maćka Musiała pamiętała o jego ważnym dniu

Wielkim wsparciem w rozwoju kariery Musiała juniora jest jego mama - Anna Markiewicz-Musiał, która również jest aktorką. Skończyła także filologię polską i podyplomowe studia polityki i zarządzania oświatą. Wraz z byłym już mężem, założyła Teatr Kuffer. To ona przez długi czas była jego menadżerką i kierowała karierą syna.

Maciej Musiał ma świetny kontakt z mamą. Ich wspólne zdjęcia zawsze wzbudzają spore zamieszanie. Fani aktora nie mogą nadziwić się, że ma tak młodo wyglądającą mamę. Pojawiają się głosy, że bardziej przypomina jego siostrę niż mamę.

Niemożliwe! Wyglądacie jak rówieśnicy!; Wiecznie młodzi; Wyglądacie jak rodzeństwo; To mama?? Chyba siostra; Mama wygląda jak pana siostra. Na dodatek młodsza - piszą internauci pod ich wspólnymi fotkami.

Anna Markiewicz-Musiał nie zapomniała o urodzinach swojego ukochanego jedynaka. "30 lat! A jakby jeden dzień!Kocham najmocniej Maciuś" - napisała na Instagramie. Wpis zilustrowała serią zdjęć.

Zobacz również: Maciej Musiał przyłapany z piękną gwiazdą Internetu. Całowali się na środku ulicy

Tak wyglądają treningi Macieja Musiała! Walczy z zakwasami! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.