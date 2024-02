Przerażające, jakie Doda ma haki! Jeśli to pokaże, to będzie koniec. Wiemy, co tam jest!

Maciej Musiał ma zaledwie 29 lat, a już całkiem pokaźną karierę za sobą. Popularność w Polsce zyskał dzięki roli Tomka Boskiego w serialu "Rodzinka.pl", ale występował też w wielu innych produkcjach, również tych międzynarodowych - za pośrednictwem platformy Netflix. Dziś sława Musiała wciąż rośnie, a on pojawia się w kolejnych filmach czy serialach. Mało kto jednak wie, że talent odziedziczył najwyraźniej po ojcu. Tata Macieja Musiała, Andrzej Musiał, jest również aktorem. W 1982 roku w Warszawie zdał egzamin eksternistyczny dla aktorów dramatu. Ojciec Musiała zadebiutował już w 1979 roku w spektaklu "Słowik" w reżyserii Jana Skotnickiego w Teatrze Płockim. Najczęściej mogliśmy go oglądać właśnie na deskach teatru, ale pojawił się również w produkcjach telewizyjnych czy kinowych. Możesz go znać, a nawet o tym nie wiesz!

Tata Macieja Musiała też jest gwiazdą! Mało kto wie, czym się zajmuje. Możesz go znać, a nawet o tym nie wiesz

Andrzej Musiał, tata Macieja Musiała, grywał głównie w filmach sensacyjnych czy kryminalnych. Pojawił się na przykład w takich produkcjach jak "Sam pośród swoich", "Psy", "Młode wilki 1/2" czy "Sęp". Jeśli chodzi o seriale, jego debiut nastąpił w "Zespole adwokackim". Ale Andrzej Musiał grał także w serialach sensacyjnych, takich jak "Ekstradycja", "Pierwszy milion", "Twarzą w twarz 2" czy "Komisarz Ex". W roli śledczego mogliśmy go podziwiać na przykład w serialu "Ojciec Mateusz" czy "Plebania". Andrzej Musiał prywatnie ma świetną relację z synem Maciejem, co widać po ich wspólnych zdjęciach. Dziś mężczyzna ma 69 lat i wciąż jest chętnie zapraszany do pomniejszych produkcji.

Zobaczcie galerię zdjęć: Maciej Musiał. Kim jest jego tata, Andrzej Musiał?