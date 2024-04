Przerażające wyznanie Stanisławy Celińskiej. Mało kto o tym wiedział

Stanisława Celińska obchodzi właśnie 77. urodziny. Aktorka przed laty rozpoczęła karierę i już na początku otrzymywała angaże w topowych produkcjach, takich reżyserów, jak: Andrzeja Wajdy czy Jerzego Antczaka. Mało osób zdawało sobie sprawę z tego, z jakimi trudnościami musiała mierzyć się aktorka.

Stanisława Celińska urodziła się w rodzinie artystów

Rodzina Stanisławy Celińskiej była bardzo uzdolniona artystycznie. Matka była skrzypaczką, a ojciec pianistą. Niestety aktorka nie miała zbyt łatwego życia. Straciła ojca, kiedy miała tylko trzy lata. Jako nastolatka sama zaczęła komponować. Od tego momentu Celińska nieprzerwanie występuje na scenie.

Stanisława Celińska miała poważny problem z alkoholem

Stanisława Celińska przez lata zmagała się problemem alkoholowym. Pierwszy raz zauważyła go, kiedy skończyła 36 lat. Okazuje się, że napoje wysokoprocentowe spożywa przed, w trakcie oraz po skończeniu pracy na planach filmowych. Dopiero po latach opowiedziała o tym w mediach.

"Chlałam. Zaniedbałam dzieci. Spóźniałam się na plany filmowe. Bywało, że non stop. W ciągu. I pewnego razu mówię sobie: przestaję pić. Udaje się jeden, dwa dni. I nagle wchodzę do knajpy i mówię: 'Nalej mi pięćdziesiątkę'. Taka byłam silna i mądra" - zdradziła w rozmowie z dziennikarzami "Tygodnika Powszechnego".

Walka aktorki z nałogiem trwała bardzo długo. Na szczęście udało jej się ją wygrać. Od tego czasu w ogóle nie spożywa alkoholu.

"Trochę chorowałam, gdy rzuciłam picie, bo organizm domagał się swojej dawki alkoholu. Do tej pory nie wypiję (...) wszystkiego, co zawiera alkohol. Nie używam też perfum na jego bazie. Wolę nie przyglądać się kształtom butelek - bestia nie śpi. Powoli problem zniknął, ale nadal się boję, by nie wrócił. (...) Nadal jestem alkoholiczką, ale niepijącą od ponad 20 lat. Ważne jest, żeby wytrwać. A to nie jest łatwe" - wyznała artystka na łamach swojej biografii z 2012 roku.

Celińska była też uzależniona od papierosów

To niejedyne uzależnienie Celińskiej. Stanisława była także nałogową palaczką. 77-latka papierosy rzuciła dwa tygodnie po piciu. Wszystko dzięki swojej dziesięcioletniej wówczas pociechy Oli.

"Palenie jest trudniejszym nałogiem do zwalczenia niż alkoholizm. Jak człowiek jest pijany, to wiadomo, inni go skreślają, a przez to może wszystko stracić. Z papierosami sprawa nie jest tak oczywista. Palą niemal wszyscy, w pewnych kręgach nawet papieros należy do dobrego tonu" - mówiła w jednym z wywiadów.

