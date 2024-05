zaglądamy do warsztatu seniora!

Pan Wacław z Poznania ma 98 lat i wciąż pracuje! Niesamowity wynik. To absolutny rekord

mrok | ago 14:58 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wacław Milewski z Poznania to przedsiębiorca, ślusarz i… najdłużej pracujący Polak. Ma 98 lat, a pracuje od 84 i zapewnia, że chce to robić do setki. O sobie mówi, że czuje się jak stara maszyna, ale nie wyobraża sobie nie spędzać czasu w swoim warsztacie.