Dwie osoby zginęły w pożarze! Trwają czynności służb. Tragedia pod Poznaniem

Michał Michalak
2025-12-23 15:58

Dwie osoby zginęły w pożarze wolnostojącego budynku w Komornikach pod Poznaniem. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do służb ratowniczych we wtorek, 23 grudnia, ok. godz. 13.30. W czasie działań gaśniczych prowadzonych przez straż pożarną w budynku znaleziono dwa ciała, ale nie wiadomo jeszcze, kim są ofiary. Pożar został już ugaszony, ale na miejscu trwają czynności policji i prokuratury.

Komorniki. Dwie osoby zginęły w pożarze

Autor: Wygenerowane przez AI Dwie osoby zginęły w pożarze wolnostojącego budynku w Komornikach pod Poznaniem. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do służb ratowniczych we wtorek, 23 grudnia, ok. godz. 13.30, zdj. ilustracyjne
  • Tragiczny pożar w Komornikach pod Poznaniem we wtorek, 23 grudnia, pochłonął życie dwóch osób.
  • Ogień wybuchł w wolnostojącym budynku, a ciała ofiar znaleziono po ugaszeniu płomieni.
  • Śledztwo prokuratury ma wyjaśnić przyczyny tej tragedii.

Komorniki. Dwie osoby zginęły w pożarze pod Poznaniem

Wstępne przyczyny pożaru w Komornikach pod Poznaniem, który pochłonął życie dwóch osób, nie są jeszcze znane. Ogień pojawił się we wtorek, 23 grudnia, w wolnostojącym budynku, jak przekazał "Super Expressowi" nadkom. Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, a zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło ok. godz. 13.30.

- Po tym jak pożar został już ugaszony, strażacy znaleźli w jednym z pomieszczeń ciała dwóch osób - relacjonuje policjant.

Jak dodaje, ofiary były prawdopodobnie jedynymi osobami przebywającymi w budynku w momencie pojawienia się płomieni, bo nie ma informacji, by ktokolwiek inny został poszkodowany. Na miejscu trwają wciąż czynności policji i prokuratury, która wszczęła śledztwo ws. tragedii. 

