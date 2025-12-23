Dwie osoby zginęły w pożarze! Trwają czynności służb. Tragedia pod Poznaniem

Tragiczny pożar w Komornikach pod Poznaniem we wtorek, 23 grudnia, pochłonął życie dwóch osób.

Ogień wybuchł w wolnostojącym budynku, a ciała ofiar znaleziono po ugaszeniu płomieni.

Śledztwo prokuratury ma wyjaśnić przyczyny tej tragedii.

Komorniki. Dwie osoby zginęły w pożarze pod Poznaniem

Wstępne przyczyny pożaru w Komornikach pod Poznaniem, który pochłonął życie dwóch osób, nie są jeszcze znane. Ogień pojawił się we wtorek, 23 grudnia, w wolnostojącym budynku, jak przekazał "Super Expressowi" nadkom. Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, a zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło ok. godz. 13.30.

- Po tym jak pożar został już ugaszony, strażacy znaleźli w jednym z pomieszczeń ciała dwóch osób - relacjonuje policjant.

Jak dodaje, ofiary były prawdopodobnie jedynymi osobami przebywającymi w budynku w momencie pojawienia się płomieni, bo nie ma informacji, by ktokolwiek inny został poszkodowany. Na miejscu trwają wciąż czynności policji i prokuratury, która wszczęła śledztwo ws. tragedii.