Śmierć w lesie pod Ostrowem. Ciągnik przygniótł mężczyznę!

W miejscowości Kocina, powiecie ostrowskim, doszło do śmiertelnego wypadku podczas prac leśnych. Okoliczności tragedii są wciąż badane przez służby, które pracowały na miejscu zdarzenia. Ten wstrząsający incydent ponownie zwraca uwagę na niebezpieczeństwa związane z pracą w lesie i obsługą ciężkiego sprzętu. Jak doszło do tego tragicznego zdarzenia? Szczegóły podajemy poniżej!

Z informacji przekazanych przez służby wynika, że do wypadku doszło w piątek, 6 lutego w trakcie rutynowych prac leśnych. Mężczyzna obsługiwał ciągnik z przyczepą, który nagle go przygniótł. 

W wyniku jazdy zestawem wraz z przyczepą, ciągnik przygniótł tego mężczyznę. Takie otrzymaliśmy zgłoszenie. Na miejsce zostało zadysponowane siedem zastępów (...) Osoby postronne wydobyły tego mężczyznę na zewnątrz - był nieprzytomny. Podjęliśmy wraz z zespołem ratownictwa medycznego resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety ratownicy stwierdzili zgon tego mężczyzny – relacjonuje w rozmowie z Radiem Eska Tomasz Chmielecki, rzecznik PSP w Ostrowie Wielkopolskim. 

Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi szczegółowe śledztwo, mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności wypadku. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, która ma dostarczyć kluczowych informacji na temat obrażeń i mechanizmu zgonu.

Apel o ostrożność: Pracownicy leśni w obliczu śmiertelnego ryzyka

Ten tragiczny incydent skłania do refleksji nad ryzykiem zawodowym w leśnictwie. Pracownicy leśni apelują o szczególną ostrożność podczas obsługi maszyn i wykonywania wszelkich prac w lesie. Nawet chwilowa nieuwaga może mieć tragiczne konsekwencje, prowadząc do kalectwa lub, jak w tym przypadku, do śmierci. Leśnicy i służby ratunkowe zgodnie podkreślają, że bezpieczeństwo powinno być priorytetem, a przestrzeganie procedur BHP jest kluczowe dla uniknięcia podobnych tragedii.

