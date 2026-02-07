Śmierć w lesie pod Ostrowem. Ciągnik przygniótł mężczyznę!

Z informacji przekazanych przez służby wynika, że do wypadku doszło w piątek, 6 lutego w trakcie rutynowych prac leśnych. Mężczyzna obsługiwał ciągnik z przyczepą, który nagle go przygniótł.

W wyniku jazdy zestawem wraz z przyczepą, ciągnik przygniótł tego mężczyznę. Takie otrzymaliśmy zgłoszenie. Na miejsce zostało zadysponowane siedem zastępów (...) Osoby postronne wydobyły tego mężczyznę na zewnątrz - był nieprzytomny. Podjęliśmy wraz z zespołem ratownictwa medycznego resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety ratownicy stwierdzili zgon tego mężczyzny – relacjonuje w rozmowie z Radiem Eska Tomasz Chmielecki, rzecznik PSP w Ostrowie Wielkopolskim.

Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi szczegółowe śledztwo, mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności wypadku. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, która ma dostarczyć kluczowych informacji na temat obrażeń i mechanizmu zgonu.

Apel o ostrożność: Pracownicy leśni w obliczu śmiertelnego ryzyka

Ten tragiczny incydent skłania do refleksji nad ryzykiem zawodowym w leśnictwie. Pracownicy leśni apelują o szczególną ostrożność podczas obsługi maszyn i wykonywania wszelkich prac w lesie. Nawet chwilowa nieuwaga może mieć tragiczne konsekwencje, prowadząc do kalectwa lub, jak w tym przypadku, do śmierci. Leśnicy i służby ratunkowe zgodnie podkreślają, że bezpieczeństwo powinno być priorytetem, a przestrzeganie procedur BHP jest kluczowe dla uniknięcia podobnych tragedii.