Wojsko w polskiej przestrzeni powietrznej! Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymują loty

W sobotę, 7 lutego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały obsługę operacji lotniczych. Informacja pojawiła się na platformie X około godziny 6.30. Decyzja ma bezpośredni związek z sytuacją bezpieczeństwa w regionie oraz działaniami militarnymi prowadzonymi w pobliżu polskich granic.

Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej - czytamy.

Jak podkreślono, wszystkie działania realizowane są zgodnie z obowiązującymi procedurami. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomiło niezbędne siły i środki, które pozostają w pełnej gotowości.

W związku z koniecznością zapewnienia możliwości swobodnego działania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze https://t.co/AqeMiWdGIt— PANSA (@PANSA_PL) February 7, 2026

Jak zaznacza wojsko, podjęte kroki mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach sąsiadujących z obszarami objętymi zagrożeniem.

Dowództwo Operacyjne RSZ zapewnia, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a wszystkie podległe jednostki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji. Na razie nie podano informacji, jak długo potrwają ograniczenia w funkcjonowaniu lotnisk w Rzeszowie i Lublinie. PAŻP oraz wojsko zapowiadają jednak dalsze komunikaty w zależności od rozwoju sytuacji.

Rosja atakuje rakietami i dronami

W całym kraju ogłoszono alarm. Siły powietrzne zgłosiły obecność dronów i rakiet na niebie nad Ukrainą. Później pojawiły się informacje o wybuchach w Winnicy i Bursztynie w obwodzie iwanofrankiwskim, poinformowały w mediach społecznościowych Siły Powietrzne Ukrainy.

Siły Powietrzne poinformowały o „dwóch grupach dronów i rakiet w obwodzie odeskim zmierzających w kierunku Winnicy”, a jeszcze później o pociskach zmierzających w kierunku Chmielnickiego oraz obwodów tarnopolskiego, winnickiego i lwowskiego.

Jak donosiło Suspilne, „odgłosy eksplozji słychać było w Bursztynie w obwodzie iwanofrankiwskim”. Bursztyn jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, znanym głównie z funkcjonowania Bursztyńskiej Elektrowni Cieplnej (TES). Eksplozje słychać było również w Winnicy.