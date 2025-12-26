Świąteczna kreacja Anny Lewandowskiej narobiła zamieszania! Była czerwona i zaskakująco skąpa

Na instagramowym profilu Anny Lewandowskiej pojawiły się już zdjęcia z celebrowania tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. Żona Roberta Lewandowskiego pokazała ujęcia z rodzinnej Wigilii, którą para razem z dziećmi spędziła z najbliższymi w Polsce. Małżonkowie przybyli do ojczyzny na krótki świąteczny urlop tuż przed wigilijną kolacją i byli obładowani bagażami, co zostało uwiecznione przez paparazzich.
W sieci Lewa pochwaliła się uroczymi kadrami, które wcześniej opublikowała jej bratowa Daria Stachurska, a także ujęciami z sesji wykonanej przez profesjonalnego fotografa. Dimi Muntyan spisał się na medal!
Lewandowscy pokazali twarze córek
Na zdjęciach ze świątecznej sesji widać szczęśliwą, roześmianą rodzinę. Cała czwórka pozowała w kraciastych piżamach w czerwonym kolorze i z zabawnymi opaskami w klimacie bożonarodzeniowym. Lewandowscy już nie kryją tego, jak wyglądają ich córki! Małżonkowie pochwalili się uroczymi dziewczynkami, a ich fani zgodnie orzekli, że starsza to kopia taty, z kolei młodsza jest bardzo podobna do mamy.
"Cudowna rodzinka", "Młodsza cała Ania, starsza cały Robert", "Piękni i szczęśliwi. W rodzinie jest siła" - pisali wielbiciele, składając Lewandowskim świąteczne życzenia.
Eleganckie świąteczne stroje. Mini Anny narobiła zamieszania
Ania Lewandowska udostępniła w sieci rodzinne fotki w piżamach, ale nie tylko. Pokazała też kadr wykonany na tle choinki. Wcześniej zazwyczaj tak ustawiała córki, by nie widać było ich twarzy, teraz z tego zrezygnowała. Lewi i ich dzieci pozowali w eleganckich strojach i świetnych humorach. Klara miała na sobie czerwoną sukienkę z kokardkami, Laura też wystąpiła w czerwieni, podobnie jak ich mama.
Kreacja Anny przyciągała uwagę, bo była dość odważna. Kusa mini bez ramiączek odsłaniała i dekolt, i nogi gwiazdy. Te wyglądały na szalenie długie - wszystko dzięki czerwonym, ekstrawaganckim rajstopom. Jedynie Robert Lewandowski nie pokazał się w czerwieni - miał na sobie czarny zestaw z golfem i szarą marynarką.
Dimi Muntyan dziękujemy za piękne zdjęcia - skomentowała Anna Lewandowska.
Ujęcia spodobały się internautom, choć nie wszyscy docenili modowe zabiegi Lewej.
