Lewandowscy przylecieli już do Polski na święta! Mnóstwo bagaży. Jedno rzuca się w oczy! [GALERIA PAPARAZZI]

Mateusz Sobiecki
2025-12-22 13:23

Święta czas zacząć! Robert i Anna Lewandowscy wylądowali już w Warszawie, by tradycyjnie spędzić Boże Narodzenie w ojczyźnie. Gwiazdorska para została uchwycona przez fotoreporterów na lotnisku, a zdjęcia nie pozostawiają wątpliwości – Mikołaj w tym roku będzie miał pełne ręce roboty. Uwagę zwraca przede wszystkim potężna ilość bagaży, z jakimi Lewandowscy pojawili się w hali przylotów. Naszą uwagę przykuł jeszcze jeden szczegół!

  • Robert i Anna Lewandowscy z córkami i pieskiem przylecieli już do Polski na święta
  • Boże Narodzenie spędzą w tym roku w Polsce, razem z najbliższymi
  • Przylecieli już do Polski z dużą liczbą bagaży, a uwagę przykuł... jeden szczegół

Lewandowscy już w Polsce na święta! Mamy zdjęcia z przylotu

Robert i Anna Lewandowscy dotarli do Warszawy. Najsłynniejsza polska para sportowa, korzystając z przerwy w rozgrywkach hiszpańskiej La Ligi, spędzi Boże Narodzenie w ojczyźnie. Samolot z rodziną na pokładzie wylądował na warszawskim Okęciu w poniedziałkowe popołudnie.

Przyjazd kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski do kraju stał się już bożonarodzeniową tradycją. Mimo że na co dzień Lewandowscy mieszkają w Barcelonie, wielokrotnie podkreślali w wywiadach, że Wigilię i święta zawsze starają się spędzać w Polsce, w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół.

Robert Lewandowski wystrojony i wystylizowany na profesora nagle pojawił się w Polsce. Powód był wyjątkowy

Uwagę przykuł jeden szczegół. Poza dużą liczbą bagaży zwróciliśmy uwagę na jeden szczegół. Robert i Anna Lewandowscy przylecieli do kraju w... okularach. To rzadki widok. Choć Robert pojawiał się w nich czasem publicznie, to w przypadku jego żony to raczej niecodzienny widok!

Zobacz zdjęcia z przylotu Lewandowskich do Polski.

Lewandowscy przylecieli do Polski na święta
21 zdjęć

Lewandowscy mają chwilę na odpoczynek przed kolejnym rokiem

Dla napastnika FC Barcelony to chwila oddechu od intensywnego sezonu ligowego. Rozgrywki w Hiszpanii wkraczają w krótką pauzę świąteczno-noworoczną, co pozwala zawodnikom na regenerację i krótki urlop.

Anna Lewandowska, która aktywnie relacjonuje życie rodziny w mediach społecznościowych, już wcześniej dzieliła się z fanami przygotowaniami do świąt. Ostatnio głośno było również o jej nowym tatuażu dedykowanym córkom – Klarze i Laurze – co tylko potwierdza rodzinny charakter tego okresu dla trenerki.

Wizyta w Polsce potrwa prawdopodobnie do końca roku, po czym Robert Lewandowski wróci do klubu, by przygotowywać się do pierwszych meczów rundy wiosennej.

ROBERT LEWANDOWSKI
ANNA LEWANDOWSKA