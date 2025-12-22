Lewandowscy przylecieli już do Polski na święta! Mnóstwo bagaży. Jedno rzuca się w oczy! [GALERIA PAPARAZZI]

Robert i Anna Lewandowscy z córkami i pieskiem przylecieli już do Polski na święta

Boże Narodzenie spędzą w tym roku w Polsce, razem z najbliższymi

Przylecieli już do Polski z dużą liczbą bagaży, a uwagę przykuł... jeden szczegół

Lewandowscy już w Polsce na święta! Mamy zdjęcia z przylotu

Robert i Anna Lewandowscy dotarli do Warszawy. Najsłynniejsza polska para sportowa, korzystając z przerwy w rozgrywkach hiszpańskiej La Ligi, spędzi Boże Narodzenie w ojczyźnie. Samolot z rodziną na pokładzie wylądował na warszawskim Okęciu w poniedziałkowe popołudnie.

Przyjazd kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski do kraju stał się już bożonarodzeniową tradycją. Mimo że na co dzień Lewandowscy mieszkają w Barcelonie, wielokrotnie podkreślali w wywiadach, że Wigilię i święta zawsze starają się spędzać w Polsce, w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół.

Uwagę przykuł jeden szczegół. Poza dużą liczbą bagaży zwróciliśmy uwagę na jeden szczegół. Robert i Anna Lewandowscy przylecieli do kraju w... okularach. To rzadki widok. Choć Robert pojawiał się w nich czasem publicznie, to w przypadku jego żony to raczej niecodzienny widok!

Zobacz zdjęcia z przylotu Lewandowskich do Polski.

Lewandowscy mają chwilę na odpoczynek przed kolejnym rokiem

Dla napastnika FC Barcelony to chwila oddechu od intensywnego sezonu ligowego. Rozgrywki w Hiszpanii wkraczają w krótką pauzę świąteczno-noworoczną, co pozwala zawodnikom na regenerację i krótki urlop.

Anna Lewandowska, która aktywnie relacjonuje życie rodziny w mediach społecznościowych, już wcześniej dzieliła się z fanami przygotowaniami do świąt. Ostatnio głośno było również o jej nowym tatuażu dedykowanym córkom – Klarze i Laurze – co tylko potwierdza rodzinny charakter tego okresu dla trenerki.

Wizyta w Polsce potrwa prawdopodobnie do końca roku, po czym Robert Lewandowski wróci do klubu, by przygotowywać się do pierwszych meczów rundy wiosennej.