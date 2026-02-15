Najpiękniejsza polska sędzia znów w ciąży! Karolina Bojar-Stefańska ogłasza

Karolina Bojar-Stefańska to ulubienica polskich kibiców piłki nożnej, ale nie tylko. Od lat zachwyca na piłkarskich boiskach urodą, co przyniosło jej ogromną popularność. Tylko na Instagramie obserwuje ją ponad 150 tysięcy użytkowników! Polka cieszyła się też międzynarodową sławą, a zagraniczne media okrzyknęły ją "najpiękniejszą sędzią świata". W życiu sędzi urodzonej we wrześniu 1997 roku doszło jednak do sporych zmian. Najpierw jej serce skradł polski arbiter międzynarodowy - Daniel Stefański. Później para doczekała się pierwszego dziecka, a teraz nie mogą się już doczekać narodzin drugiego!

Karolina Bojar-Stefańska znów w ciąży

W mediach społecznościowych najgorętszej pary polskich boisk ważne ogłoszenie pojawiło się w Walentynki. To właśnie w ten szczególny dzień ogłosili światu, że owocem ich miłości będzie drugie dziecko! Zrobili to w wyjątkowy sposób - przygotowali specjalną sesję na plaży i zapozowali z malutkimi bucikami sędziowskimi, a także wymowną opaską "Baby Ref". Spod koszuli i rozpiętych szortów 28-latki wystawał zresztą wyraźnie zaokrąglony brzuch!

"Nowe bicie serca w naszej miłosnej historii! Więcej miłości, więcej nas, rodzice, podwojona miłość" - napisała pod wyjątkowymi zdjęciami szczęśliwa Bojar-Stefańska. Częścią sesji była także malutka córeczka Róża, która przyszła na świat w styczniu 2025 roku. Na jednym ze zdjęć trzyma buciki symbolizujące narodziny jej brata albo siostry!

Już za kilka miesięcy piękna sędzia urodzi, a Róża pozna swoje rodzeństwo. Szczęśliwej parze gratulujemy i życzymy dużo pociechy!