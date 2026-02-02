Oto nowa najpiękniejsza sędzia świata? Już nie Polka! Kibice pokochali 23-latkę z Włoch

KH Bartosz Olszewski
2026-02-02 18:58

Kibice piłki nożnej mają nową ulubienicę. Giuliana Vigile, 23-latka z Włoch, spełnia się jako sędzia liniowa, a śmiało mogłaby startować w konkursach miss! To dla niej część kibiców chodzi na mecze niższych włoskich lig, a w internecie piękna Włoszka jest już określana jako najpiękniejsza sędzia świata. Wcześniej często mówiło się tak o Polce, Karolinie Bojar.

Piłka nożna to nie tylko piłkarze, trenerzy, stadiony, kibice i piękne gole. To także sędziowie, a rozwój mediów sprawił, że coraz częściej stają się rozpoznawalni. Przekonała się o tym Karolina Bojar, która już lata temu została okrzyknięta najpiękniejszą sędzią na świecie. Polka zyskała światową sławę, mimo że sędziowała tylko w niższych polskich ligach. Teraz podobną drogą może przejść Włoszka Giuliana Vigile - kibice zachwycają się nią równie mocno jak polską sędzią!

Giuliana Vigile, nowa najpiękniejsza sędzia świata?

Podobnie jak w przypadku Bojar, piękna Włoszka zyskała rozgłos, chociaż jest dopiero na początku sędziowskiej kariery. 23-latka pochodząca z Ceseny skupia się przede wszystkim na roli asystentki głównego arbitra. Biega z chorągiewką przy linii i... przyciąga uwagę kibiców niższych lig. Jak na razie zjawiskowa Giuliana sędziuje głównie mecze włoskiej Serie D i niżej, ale nie brakuje jej pasji, którą dzieli się m.in. w mediach społecznościowych. Kto wie, być może kiedyś uda jej się spełnić marzenie o Serie A i międzynarodowych potyczkach!

Na razie Włoszka ma do czynienia z klubami pokroju Pietracuta, Fratta Terme, Bellariva czy Edelweiss Jolly. Kocha bieganie i sport, ale nie zapomina o innych obowiązkach. Łączy sędziowską pasję ze studiami na uniwersytecie w Bolonii - znów podobnie jak Bojar, która ukończyła przecież studia prawnicze. Co więcej, Giuliana pracuje także w znanej sieci sklepów z obuwiem, a swoim życiem chętnie dzieli się w social mediach. Tylko na Instagramie ma ponad 150 tysięcy obserwujących! Zdjęcia pięknej sędzi liniowej z Włoch znajdziesz w naszej galerii.

