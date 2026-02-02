Urodziła dziewczynkę i ukryła w szafce. 25-latka odpowie za usiłowanie dzieciobójstwa

Mława. Urodziła w domu, dziecko ukryli w szafce

Policja w Mławie w czwartek, 29 stycznia, otrzymała zgłoszenie o konieczności udzielenia pilnej pomocy medycznej kobiecie na terenie gminy Szreńsk. Jak się okazało, 25-latka chwilę wcześniej urodziła dziecko. - Lekarz, który udzielał pomocy kobiecie stwierdził, że jest ona w połogu, bezpośrednio po porodzie. Dziecko nie znajdowało się bezpośrednio przy matce - poinformował wówczas prok. Bartosz Maliszewski, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Podczas interwencji funkcjonariusze usłyszeli kwilenie dziecka, a następnie przeszukując kolejne pomieszczenia domu w szafce znaleźli noworodka - dziewczynkę. Noworodek był lekko wychłodzony. Wraz z matką trafił do szpitala.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania dzieciobójstwa. Wcześniej na miejscu zdarzenia zostały przeprowadzone szczegółowe oględziny. Początkowo policja zatrzymała trzy osoby, które przebywały w domu wraz z 25-latką. Gdy kobieta opuściła ona szpital, także została zatrzymana.

25-latka z zarzutem usiłowania dzieciobójstwa

W poniedziałek, 2 lutego, prokurator rejonowy w Mławie Kamil Rytelewski powiedział w rozmowie z PAP, że 25-letniej matce dziecka przedstawiony został zarzut usiłowania dzieciobójstwa i obecnie przebywa ona w policyjnej izbie zatrzymań, oczekując na decyzję sądu w związku z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.

- Kobieta nie przyznała się do zarzucanego czynu i złożyła wyjaśnienia - dodał prok. Rytelewski. Zaznaczył, że dziecko kobiety przebywa aktualnie w jednym ze szpitali w Warszawie. - Noworodek jest w stanie stabilnym - podkreślił prok. Rytelewski.

Bliscy kobiety odpowiedzą przed sądem

Szef mławskiej prokuratury rejonowej zaznaczył, że w ramach wszczętego śledztwa, dotyczącego usiłowania dzieciobójstwa, zarzut pomocnictwa został przedstawiony także dwóm osobom z najbliższej rodziny 25-latki, przy czym wobec jednej z nich sąd zastosował już tymczasowy areszt na trzy miesiące, a wobec drugiej wyznaczył policyjny dozór.

- Obie osoby złożyły wyjaśnienia, w których negują swoje sprawstwo. Wyjaśnienia wymagają dalszej weryfikacji - przyznał prok. Rytelewski. Jedna z zatrzymanych w miniony czwartek osób została zwolniona.

Kto wezwał pomoc?

Pytany o okoliczności zgłoszenia, jakie wpłynęło do policji w sprawie 25-latki wymagającej pilnej pomocy medycznej, prokurator rejonowy w Mławie uściślił, że powiadomienie takie przekazała telefonicznie jedna z osób, które zostały później zatrzymane.

