Ile dzieci na Mazowszu dostaje 800 plus? ZUS pokazał liczbę wniosków

Maria Hędrzak
2026-02-02 12:24

Już od 1 lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Przy tej okazji rzecznik prasowy ZUS w woj. mazowieckim przekazał, ile wniosków na ile dzieci wpłynęło w regionie na okres 2025/2026. Które powiaty znalazły się pod tym względem w czołówce?

Autor: Pixabay.com

ZUS przypomina o wnioskach o 800 plus

- Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł przyznawane jest na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od 1 lutego można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r. Wnioski składane są elektronicznie, co pozwala wysyłać je o dowolnej porze dnia i nocy, a także spoza miejsca zamieszkania - przypomniał Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w woj. mazowieckim.

Jak doprecyzował, złożenie wniosku jest możliwe za pośrednictwem aplikacji mZUS na urządzenia mobilne, platformy eZUS, bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia. Co istotne, jeśli rodzic lub opiekun złożył wniosek o świadczenie na okres 2025/2026 przez mZUS, a ZUS je przyznał, to klient może utworzyć w aplikacji wniosek na nowy okres, a dokument zostanie automatycznie uzupełniony (z możliwością edycji). Podobnie w eZUS - jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, klient może w kreatorze wniosku pobrać ich dane automatycznie. 

Środki w ramach 800 plus są wypłacane bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. - Od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia. Jeśli rodzic złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2026 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2026 r., co oznacza, że rodzic zachowa ciągłość wypłaty świadczenia 800 plus - zaznaczył Ściwiarski.

800 plus w woj. mazowieckim - ile wniosków na ile dzieci?

Jak wynika z zaprezentowanych przez ZUS danych, liczba wniosków złożonych w woj. mazowieckim na okres świadczeniowy 2025/2026 wyniosła 788 253 (w całej Polsce było to 4 868 784). Wnioski złożono na 1 187 655 dzieci (7 415 695 w całym kraju). Najwięcej wniosków w regionie - 270 344 - złożono w Warszawie na 387 711 dzieci. Za stolicą uplasowały się powiaty: wołomiński - 47 280 wniosków na 71 808 dzieci oraz piaseczyński - 37 469 wniosków na 55 930. Barierę 10 tys. wniosków przekroczyły też:

  • powiat pruszkowski - 29 897 wniosków na 44 786 dzieci,
  • Radom - 25 272 wnioski na 37 838 dzieci,
  • powiat miński - 23 508 wniosków na 37 100 dzieci,
  • powiat warszawski zachodni - 22 486 wniosków na 34 406 dzieci,
  • powiat legionowski - 20 900 wniosków na 31 594 dzieci,
  • powiat radomski - 18 636 wniosków na 29 900 dzieci,
  • powiat otwocki - 18 249 wniosków na 28 736 dzieci,
  • powiat grodziski - 17 279 wniosków na 26 805 dzieci,
  • powiat garwoliński - 14 434 wnioski na 24 404 dzieci,
  • Płock - 14 348 wniosków na 20 093 dzieci,
  • powiat płocki - 13 714 wniosków na 20 899 dzieci,
  • powiat grójecki - 13 689 wniosków na 20 755 dzieci,
  • powiat siedlecki - 11 699 wniosków na 19 210 dzieci,
  • powiat sochaczewski - 11 691 wniosków na 17 736 dzieci,
  • powiat ostrołęcki - 11 493 wnioski na 19 161 dzieci,
  • powiat nowodworski - 11 418 wniosków na 16 904 dzieci,
  • powiat płoński - 11 030 wniosków na 16 751 dzieci,
  • powiat ciechanowski - 10 899 wniosków na 16 743 dzieci,
  • powiat żyrardowski - 10 814 wniosków na 16 052 dzieci,
  • powiat wyszkowski - 10 211 wniosków na 16 392 dzieci.

