Malta żegna 13-letnią Oliwię. Wzruszające sceny w miejscu tragedii

Maltańska policja i służby żegnają nastolatkę

Maltańska policja poinformowała w mediach społecznościowych o mszy żałobnej oraz ceremonii złożenia wieńca w Ċirkewwa. Jak podkreślono, hołd zmarłej nastolatce oddali między innymi funkcjonariusze bezpośrednio zaangażowani w dramatyczną akcję poszukiwawczą oraz członkowie Police Support Response Team, którzy przez cały czas wspierali rodzinę zmarłej dziewczynki. Wieniec złożono dokładnie w miejscu tragedii. Policja nie ukrywała, że był to wyjątkowo trudny tydzień.

− Jednak niezależnie od tego, jak wymagające były okoliczności, nasi funkcjonariusze pracowali niestrudzenie, ramię w ramię z innymi służbami − przekazano w komunikacie, podkreślając, że celem było zapewnienie rodzinie „godności, wsparcia i poczucia zamknięcia tego bolesnego rozdziału”.

Ambasada Malty w Polsce składa kondolencje po tragedii

Również Ambasada Malty w Polsce zabrała głos. Jak poinformowano, ambasador Gulia wziął udział w nabożeństwie żałobnym w Sliemie, zorganizowanym ku czci 13-letniej Oliwii, która „tragicznie straciła życie w Ċirkewwie na Malcie po porwaniu do morza przez potężną falę”.

Uroczystość miała głęboko poruszający charakter i zgromadziła polską społeczność na Malcie w geście solidarności i pamięci. Ambasada złożyła najszczersze kondolencje rodzinie dziewczynki oraz podziękowała służbom ratunkowym, policji, personelowi medycznemu i instytucjom za działania podjęte po tragedii. Podkreślono także znaczenie wsparcia Ambasady RP na Malcie.

Tragiczne okoliczności śmierci Oliwii na Malcie

Jak wcześniej pisał „Super Express”, do dramatu doszło w poniedziałek (26 stycznia) po południu w miejscowości Ċirkewwa, w pobliżu Paradise Bay. Wyjazd na Maltę miał być dla rodziny Oliwii czasem odpoczynku. Spacer wzdłuż drogi prowadzącej do portu South Quay nie zapowiadał zagrożenia − od morza oddzielały ich barierki i jezdnia. Nagle jednak potężna fala, nazywana przez miejscowych „potworem”, przelała się przez nabrzeże. Ojciec i 17-letni brat dziewczynki zdołali chwycić się bariery. Oliwia została porwana przez morze.

Rozpoczęła się dramatyczna walka z czasem. W akcji brały udział liczne służby, wspierane sprzętem morskim, lotniczym i dronami. Niestety, mimo ogromnego wysiłku ratowników, dziewczynki nie udało się uratować. Jej ciało odnaleziono w środę rano (28 stycznia).

Śmierć 13-latki wstrząsnęła rodziną, szkolną społecznością oraz mieszkańcami rodzinnej miejscowości pod Warszawą.