Malta żegna 13-letnią Oliwię. Wzruszające sceny w miejscu tragedii

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-02-02 11:30

Malta wciąż nie może otrząsnąć się po dramatycznej śmierci 13-letniej Oliwii z Polski. W miejscu, gdzie potężna fala porwała nastolatkę do morza, złożono kwiaty i wieńce. W niedzielę (1 lutego) odbyły się również poruszające uroczystości żałobne z udziałem służb, dyplomatów oraz przedstawicieli polskiej społeczności.

Maltańska policja i służby żegnają nastolatkę

Maltańska policja poinformowała w mediach społecznościowych o mszy żałobnej oraz ceremonii złożenia wieńca w Ċirkewwa. Jak podkreślono, hołd zmarłej nastolatce oddali między innymi funkcjonariusze bezpośrednio zaangażowani w dramatyczną akcję poszukiwawczą oraz członkowie Police Support Response Team, którzy przez cały czas wspierali rodzinę zmarłej dziewczynki. Wieniec złożono dokładnie w miejscu tragedii. Policja nie ukrywała, że był to wyjątkowo trudny tydzień.

Jednak niezależnie od tego, jak wymagające były okoliczności, nasi funkcjonariusze pracowali niestrudzenie, ramię w ramię z innymi służbami − przekazano w komunikacie, podkreślając, że celem było zapewnienie rodzinie „godności, wsparcia i poczucia zamknięcia tego bolesnego rozdziału”.

Ambasada Malty w Polsce składa kondolencje po tragedii

Również Ambasada Malty w Polsce zabrała głos. Jak poinformowano, ambasador Gulia wziął udział w nabożeństwie żałobnym w Sliemie, zorganizowanym ku czci 13-letniej Oliwii, która „tragicznie straciła życie w Ċirkewwie na Malcie po porwaniu do morza przez potężną falę”.

Uroczystość miała głęboko poruszający charakter i zgromadziła polską społeczność na Malcie w geście solidarności i pamięci. Ambasada złożyła najszczersze kondolencje rodzinie dziewczynki oraz podziękowała służbom ratunkowym, policji, personelowi medycznemu i instytucjom za działania podjęte po tragedii. Podkreślono także znaczenie wsparcia Ambasady RP na Malcie.

Tragiczne okoliczności śmierci Oliwii na Malcie

Jak wcześniej pisał „Super Express”, do dramatu doszło w poniedziałek (26 stycznia) po południu w miejscowości Ċirkewwa, w pobliżu Paradise Bay. Wyjazd na Maltę miał być dla rodziny Oliwii czasem odpoczynku. Spacer wzdłuż drogi prowadzącej do portu South Quay nie zapowiadał zagrożenia − od morza oddzielały ich barierki i jezdnia. Nagle jednak potężna fala, nazywana przez miejscowych „potworem”, przelała się przez nabrzeże. Ojciec i 17-letni brat dziewczynki zdołali chwycić się bariery. Oliwia została porwana przez morze.

Rozpoczęła się dramatyczna walka z czasem. W akcji brały udział liczne służby, wspierane sprzętem morskim, lotniczym i dronami. Niestety, mimo ogromnego wysiłku ratowników, dziewczynki nie udało się uratować. Jej ciało odnaleziono w środę rano (28 stycznia).

Śmierć 13-latki wstrząsnęła rodziną, szkolną społecznością oraz mieszkańcami rodzinnej miejscowości pod Warszawą.

Malta żegna 13-letnią Oliwię. Wzruszające sceny w miejscu tragedii
21 zdjęć

Polecany artykuł:

Fala porwała 13-letnią Oliwkę. To ostrzeżenie pojawiło się po tragedii
Sonda
Czy byłeś kiedyś na Malcie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OLIWIA
MALTA