Fala porwała 13-letnią Oliwkę. To ostrzeżenie pojawiło się po tragedii

Ambasada RP w Valletcie ostrzegała przed sztormem

Ambasada RP w Valletcie opublikowała pilne ostrzeżenie dla przebywających na Malcie. − Władze maltańskie wydały ostrzeżenia o prognozowanych do piątku silnych wiatrach i sztormie. Wezwano do powstrzymania się od przebywania blisko linii brzegowej, przybrzeżnych ścieżek i falochronów z uwagi na możliwe silne fale i rozpryski morskie − możemy przeczytać w komunikacie. Zalecono także unikanie otwartych przestrzeni i śledzenie bieżących komunikatów Obrony Cywilnej.

A zaledwie kilkanaście godzin wcześniej doszło do niewyobrażalnego dramatu... Jak wcześniej informował „Super Express”, wyjazd na Maltę miał być dla rodziny Oliwii czasem odpoczynku. Spacer w pobliżu jednej z najpiękniejszych zatok wyspy zakończył się jednak tragedią.

Tragedia na Malcie. 13-letnia Oliwia porwana przez falę

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (26 stycznia) po południu w miejscowości Ċirkewwa, w pobliżu Paradise Bay. 13-letnia Oliwia spacerowała z tatą i 17-letnim bratem wzdłuż drogi prowadzącej do portu South Quay. Od morza oddzielały ich barierki oraz jezdnia, dlatego nic nie wskazywało na zagrożenie.

Nagle potężna fala, nazywana przez miejscowych „potworem”, przelała się przez nabrzeże i zwaliła wszystkich z nóg. Ojciec i starszy brat zdołali chwycić się betonowej bariery. Oliwia zniknęła w odmętach morza. Rozpoczęła się dramatyczna walka z czasem.

Dramatyczna akcja poszukiwawcza po zaginięciu Oliwii

Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała kilkadziesiąt godzin i była wyjątkowo trudna.

− W działaniach brało udział 25 ratowników z kilku stacji Civil Protection Malta, wspieranych przez wojsko, policję, zespoły medyczne oraz sprzęt morski, lotniczy i drony. Niestety, mimo ogromnego wysiłku wszystkich służb nie udało się uratować życia 13-letniej Oliwii − mówił Mark Zammit, rzecznik Civil Protection Malta. Ciało dziewczynki odnaleziono następnego dnia rano.

Żałoba po śmierci Oliwii

Śmierć Oliwii wstrząsnęła jej rodzinną miejscowością pod Warszawą. Wójt Gminy Lesznowola, Marta Natalia Maciejak, przekazała poruszające słowa pożegnania, podkreślając, że to niewyobrażalna tragedia dla rodziny i całej społeczności szkolnej. W żałobie pogrążyła się także Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach, do której dziewczynka uczęszczała.