Potworna śmierć 13-letniej Oliwki na Malcie. Wiemy, gdzie chodziła do szkoły. „To niewyobrażalna strata"

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-02-01 7:55

To miały być spokojne rodzinne chwile na Malcie. Spacer w pobliżu jednej z najpiękniejszych zatok wyspy zakończył się jednak niewyobrażalnym dramatem. 13-letnia Oliwia W. zginęła porwana przez potężną falę, którą miejscowi nazywają „potworem”. Dziewczynka, który na co dzień chodziła do szkoły pod Warszawą, przyleciała na Maltę z rodziną. Nikt nie spodziewał się, że ten wyjazd zakończy się tragedią.

Tragedia na Malcie. 13-letnia Oliwia porwana przez falę

Do wstrząsających wydarzeń doszło we wtorek (27 stycznia) w miejscowości Ċirkewwa, w pobliżu Paradise Bay. Oliwia spacerowała z tatą i 17-letnim bratem wzdłuż drogi prowadzącej do portu South Quay. Od morza oddzielały ich barierki oraz jezdnia. Rodzina miała prawo przypuszczać, że w tym miejscu nic im nie grozi. W pewnym momencie ogromna fala przelała się jednak przez nabrzeże i zwaliła wszystkich z nóg. Ojciec i starszy brat dziewczynki zdołali zatrzymać się na betonowej barierze. 13-latka zniknęła w odmętach morza.

Rozpoczęła się dramatyczna walka z czasem. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała kilkadziesiąt godzin i była wyjątkowo trudna.

Dramatyczna akcja poszukiwawcza Oliwii

Akcja poszukiwawczo-ratownicza była wyjątkowo trudna i wymagała zaangażowania bardzo dużych sił. W działaniach brało udział 25 ratowników z kilku stacji Civil Protection Malta, wspieranych przez wojsko, policję, zespoły medyczne oraz sprzęt morski, lotniczy i drony. Niestety, mimo ogromnego wysiłku wszystkich służb nie udało się uratować życia 13-letniej Oliwii, co jest dla nas źródłem głębokiego smutku. Nurkowie odnaleźli ciało dziewczynki. Jej bliscy została objęta wsparciem w tym niezwykle bolesnym czasie − mówił Mark Zammit, rzecznik koordynujący akcję ratunkową z ramienia Civil Protection Malta.

Ciało nastolatki odnaleziono w środę rano (28 stycznia).

Żałoba po śmierci Oliwii na Malcie

Śmierć Oliwii wstrząsnęła także jej rodzinną miejscowością. Wójt Gminy Lesznowola, Marta Natalia Maciejak, przekazała poruszające słowa pożegnania.

Szanowni Państwo, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łazach przekazała mi bardzo smutną wiadomość o tragicznej śmierci uczennicy tej placówki. To niewyobrażalna tragedia. Rodzinie oraz Bliskim Zmarłej składam wyrazy głębokiego współczucia. W tym trudnym czasie łączę się z Państwem w bólu i cierpieniu. To również bardzo trudny okres dla całej społeczności Szkoły w Łazach. Ufam, że dzięki ogromnemu doświadczeniu i empatii szkolnych pedagogów, koleżanki i koledzy Zmarłej zmierzą się z tą ogromną stratą i łagodnie przejdą okres żałoby − napisała.

W żałobie pogrążyła się także Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach. − Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszej Uczennicy. To niewyobrażalna strata, która poruszyła całą społeczność szkolną i pozostawiła ból, z którym tak trudno się pogodzić. Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom śp. Oliwii składamy wyrazy najgłębszego współczucia. Łączymy się z Państwem w tym trudnym czasie. Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły − czytamy.

Jak ustalił „Super Express”, w niedzielę (1 lutego) o godzinie 10:30 w St John Bosco Chapel zostanie odprawiona msza św. w intencji tragicznie zmarłej Oliwii. Mszy będzie przewodniczył J.E. ks. bp. Robert Chrząszcz − Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Polonii za granicą. Po nabożeństwie uczestnicy udadzą się na miejsce tragedii, by złożyć wieńce i zapalić znicze. W ceremonii wezmą udział także przedstawiciele Polskiej Ambasady na Malcie.

