Tragedia na Malcie. 13-letnia Oliwia porwana przez falę

Do wstrząsających wydarzeń doszło we wtorek (27 stycznia) w miejscowości Ċirkewwa, w pobliżu Paradise Bay. Oliwia spacerowała z tatą i 17-letnim bratem wzdłuż drogi prowadzącej do portu South Quay. Od morza oddzielały ich barierki oraz jezdnia. Rodzina miała prawo przypuszczać, że w tym miejscu nic im nie grozi. W pewnym momencie ogromna fala przelała się jednak przez nabrzeże i zwaliła wszystkich z nóg. Ojciec i starszy brat dziewczynki zdołali zatrzymać się na betonowej barierze. 13-latka zniknęła w odmętach morza.

Rozpoczęła się dramatyczna walka z czasem. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała kilkadziesiąt godzin i była wyjątkowo trudna.

Dramatyczna akcja poszukiwawcza Oliwii

− Akcja poszukiwawczo-ratownicza była wyjątkowo trudna i wymagała zaangażowania bardzo dużych sił. W działaniach brało udział 25 ratowników z kilku stacji Civil Protection Malta, wspieranych przez wojsko, policję, zespoły medyczne oraz sprzęt morski, lotniczy i drony. Niestety, mimo ogromnego wysiłku wszystkich służb nie udało się uratować życia 13-letniej Oliwii, co jest dla nas źródłem głębokiego smutku. Nurkowie odnaleźli ciało dziewczynki. Jej bliscy została objęta wsparciem w tym niezwykle bolesnym czasie − mówił Mark Zammit, rzecznik koordynujący akcję ratunkową z ramienia Civil Protection Malta.

Ciało nastolatki odnaleziono w środę rano (28 stycznia).

Żałoba po śmierci Oliwii na Malcie

Śmierć Oliwii wstrząsnęła także jej rodzinną miejscowością. Wójt Gminy Lesznowola, Marta Natalia Maciejak, przekazała poruszające słowa pożegnania.

− Szanowni Państwo, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łazach przekazała mi bardzo smutną wiadomość o tragicznej śmierci uczennicy tej placówki. To niewyobrażalna tragedia. Rodzinie oraz Bliskim Zmarłej składam wyrazy głębokiego współczucia. W tym trudnym czasie łączę się z Państwem w bólu i cierpieniu. To również bardzo trudny okres dla całej społeczności Szkoły w Łazach. Ufam, że dzięki ogromnemu doświadczeniu i empatii szkolnych pedagogów, koleżanki i koledzy Zmarłej zmierzą się z tą ogromną stratą i łagodnie przejdą okres żałoby − napisała.

W żałobie pogrążyła się także Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach. − Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszej Uczennicy. To niewyobrażalna strata, która poruszyła całą społeczność szkolną i pozostawiła ból, z którym tak trudno się pogodzić. Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom śp. Oliwii składamy wyrazy najgłębszego współczucia. Łączymy się z Państwem w tym trudnym czasie. Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły − czytamy.

Jak ustalił „Super Express”, w niedzielę (1 lutego) o godzinie 10:30 w St John Bosco Chapel zostanie odprawiona msza św. w intencji tragicznie zmarłej Oliwii. Mszy będzie przewodniczył J.E. ks. bp. Robert Chrząszcz − Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Polonii za granicą. Po nabożeństwie uczestnicy udadzą się na miejsce tragedii, by złożyć wieńce i zapalić znicze. W ceremonii wezmą udział także przedstawiciele Polskiej Ambasady na Malcie.