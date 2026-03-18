Kolejny tydzień szukają zaginionego naukowca. "Wisło, oddaj nam Tatę"

Trwają poszukiwania 71-letniego naukowca Sylwestra Gładysia, który zaginął trzy tygodnie temu w Warszawie.

Ostatni raz widziano go w parku Młocińskim; rodzina obawia się, że mógł wpaść do Wisły.

Bliscy apelują o czujność i szukanie jego rzeczy w rejonie rzeki.

Zaginiony Sylwester Gładyś. Przeszukują rzekę. „Wisło, oddaj nam Tatę”

Kolejny tydzień trwają intensywne poszukiwania 71-letniego dr. Sylwestra Gładysia, naukowca związanego z Politechniką Warszawską. Mężczyzna zaginął 24 lutego i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Podejrzewają, że mógł wpaść do rzeki. We wtorek od samego rana na Wiśle pojawiły się łodzie wyposażone w sonary. Służby oraz wolontariusze przeczesują rzekę, licząc na przełom.

„Woda powoli się ociepla i wiemy, że w takich warunkach rzeka czasem oddaje to, co zabrała. Bardzo chcemy odnaleźć Tatę i móc godnie Go pożegnać” - pisze córka. I dodaje: „Wisło, oddaj nam Tatę”.

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Kilometry bez śladu

W akcję poszukiwawczą zaangażowały się dziesiątki osób - policjanci, ratownicy, harcerze, studenci, przyjaciele i rodzina. Przeczesano dokładnie teren parku oraz aż 12 kilometrów wzdłuż Wisły. „Przeszliśmy setki kilometrów. Nie znaleźliśmy żadnego śladu - nawet czapki czy kijków” – relacjonowali bliscy.

Rysopis zaginionego naukowca

Sylwester Gładyś ma około 180 cm wzrostu i waży około 100 kg. Ma krótkie siwe włosy, siwe wąsy i brodę, nosi okulary. Jego ręce mogą się trząść z powodu choroby. Zaginiony choruje na Parkinsona. Może mieć trudności z orientacją i samodzielnym funkcjonowaniem.

W dniu zaginięcia był ubrany w niebieskie jeansy, czerwoną kurtkę, ciemny beret. Miał przy sobie kijki do nordic walking. Bliscy nie tracą nadziei i proszą o czujność.

„Jeśli ktoś zobaczy czerwoną kurtkę nad Wisłą albo osobę odpowiadającą rysopisowi – prosimy o natychmiastowy kontakt” - apelują. Każda, nawet najmniejsza informacja, może okazać się kluczowa. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa V przy ul. Żeromskiego 7 pod numerami (47) 723 71 61, (47) 723 71 55, (47) 723 71 56, całodobowo 112 i 997 lub mailowo: [email protected].

