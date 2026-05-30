Zniknął nad jeziorem Kalwa. Ratownicy odnaleźli jego ciało pod wodą

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-05-30 14:03

Tragicznie zakończyły się nocne poszukiwania wędkarza nad jeziorem Kalwa w Pasymiu. Po zgłoszeniu o utracie kontaktu z mężczyzną do akcji skierowano liczne siły ratownicze, w tym specjalistyczną grupę nurków. Po kilku godzinach poszukiwań odnaleziono ciało 50-latka na dnie jeziora.

Nie żyje wędkarz

i

Autor: KPP Szczytno/ Materiały prasowe

Tragiczny finał połowu. Nie żyje wędkarz

Alarm wpłynął do służb w piątek, 29 maja, kilka minut po godzinie 23. Zgłaszający poinformował, że utracił kontakt z wędkarzem, który najprawdopodobniej wpadł do wody na jeziorze Kalwa w Pasymiu.

Na miejsce natychmiast skierowano strażaków oraz Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Olsztyn”. Ratownicy rozpoczęli szeroko zakrojone działania poszukiwawcze, sprawdzając zarówno powierzchnię akwenu, jak i jego dno.

Akcja trwała przez wiele godzin. Ostatecznie o godzinie 1.08 nurek z grupy wodno-nurkowej zlokalizował ciało mężczyzny na głębokości około 2,5 metra. Poszkodowany został wydobyty na brzeg, gdzie oczekiwał już zespół ratownictwa medycznego.

Pomimo podjętych działań ratunkowych życia 50-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego nie udało się uratować - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie.

Na tym działania służb się nie zakończyły. W sobotni poranek policja ponownie zwróciła się o wsparcie do specjalistycznej grupy ratowniczej. Strażacy zostali zadysponowani do pomocy przy wydobyciu zatopionej łodzi, która mogła mieć związek z wcześniejszym zdarzeniem.

Polecany artykuł:

Makabryczne odkrycie we Włocławku! Wędkarz znalazł ciało w rzece

Ratownicy apelują o ostrożność nad wodą

Wraz z rozpoczęciem sezonu wędkarskiego i rekreacyjnego służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa podczas przebywania nad jeziorami i rzekami. Szczególnie niebezpieczne są samotne wyprawy, zwłaszcza po zmroku, gdy w razie wypadku pomoc może nadejść z opóźnieniem.

Ratownicy zalecają korzystanie z kamizelek asekuracyjnych podczas przebywania na łodziach i pomostach oraz informowanie bliskich o miejscu pobytu i planowanej godzinie powrotu. Ważne jest również unikanie spożywania alkoholu podczas wędkowania czy pływania oraz zachowanie szczególnej ostrożności przy śliskich i stromych brzegach.

Szczegółowe okoliczności tragedii nad jeziorem Kalwa będą wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratora.

QUIZ PRL. Nie tylko Gierek. Czy pamiętasz grube ryby PRLu?
Pytanie 1 z 10
1. W najlepszych dla niej czasach PZPR liczyła:
Edward Gierek
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WĘDKARZ
ŚMIERĆ