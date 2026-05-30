Trzy osoby zginęły w wybuchu gazu. Strażacy byli tuż pod budynkiem

Martyna Urban
Źródło PAP
2026-05-30 7:41

Tragiczny wybuch gazu w Teksasie. Eksplozja zrównała z ziemią budynek mieszkalny w Dallas, zabijając trzy osoby, w tym dziecko. Do tragedii doszło w momencie, gdy wezwani na miejsce strażacy szykowali się do ewakuacji mieszkańców. Pięć kolejnych osób trafiło do szpitala z obrażeniami.

Autor: Screenshot/ X (Twitter)

Wybuch gazu w Dallas całkowicie zniszczył budynek

Potężna eksplozja zrównała z ziemią dwupiętrowy kompleks mieszkaniowy w teksańskim Dallas. W wyniku tragicznego zdarzenia życie straciły trzy osoby, a pięć odniosło rany. Co najbardziej porażające, wybuch nastąpił dosłownie chwilę przed planowaną ewakuacją, do której szykowali się już zaalarmowani strażacy.

Zaledwie 120 sekund zajęło służbom dotarcie na miejsce po odebraniu zgłoszenia o zagrożeniu. Przez następne minuty ratownicy odgradzali niebezpieczny obszar, blokowali ruch na ulicy i ustalali, skąd dokładnie ulatnia się gaz. Niestety, eksplozja nastąpiła, zanim zdążyli wejść do środka i wyprowadzić lokatorów w bezpieczne miejsce.

Justin Ball, dowodzący Dallas Fire-Rescue, stanowczo zaznaczył, że wszystkie działania podjęto błyskawicznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tłumaczył, że odpowiednie zabezpieczenie terenu i przygotowanie sprzętu są niezbędne przed rozpoczęciem właściwej akcji ratunkowej. Szczęśliwie, nikt ze strażaków nie ucierpiał w wyniku wybuchu.

Wśród ofiar eksplozji gazu jest dziecko

W kompleksie znajdowały się 23 mieszkania, które zajmowało łącznie 19 rodzin. Wśród ofiar śmiertelnych znalazło się jedno dziecko i dwoje dorosłych. Po eksplozji służby ratunkowe rozpoczęły mozolne przeszukiwanie gruzowiska, wykorzystując do tego drony i psy poszukiwawcze. Działania te trwały wiele godzin, aż upewniono się, że pod zgliszczami nie ma już nikogo.

Pełnomocnik prawny właściciela budynku zasugerował, że powodem katastrofy mogło być uszkodzenie rur gazowych w trakcie prac geologicznych, które wykonywano w związku z planowanym zbyciem posesji. Tezę tę potwierdzają wstępne wnioski śledczych, którzy wskazują na naruszenie podziemnej instalacji jako głównego winowajcę tragedii. Prewencyjnie odcięto dopływ gazu w całej okolicy.

Specjaliści zwracają uwagę na ogromne niebezpieczeństwo związane z ulatniającym się gazem. Przypominają, że zapłon potrafi nastąpić błyskawicznie i całkowicie niespodziewanie, nie dając absolutnie żadnego czasu na ucieczkę.

