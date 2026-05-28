Znalazł na kuponie szczęśliwą liczbę i teraz ma grube tysiące. Wydał tylko 5 zł

Gracz z województwa śląskiego zdobył główną wygraną w zdrapce "Szczęśliwa Liczba".

Szczęśliwy los został zakupiony w punkcie sprzedaży przy ul. Listopadowej w Bielsku-Białej.

Koszt pojedynczej zdrapki "Szczęśliwa Liczba" to 5 zł.

Zdrapka za 5 zł dała grube tysiące. Wielka wygrana w Bielsku-Białej

Tylko 5 złotych kosztował mieszkańca Bielska-Białej zakup szczęśliwej zdrapki, która pozwoliła mu mocno poprawić sytuację finansową. Na kuponie zwycięzca znalazł bowiem liczbę 21, czyli popularne "oczko", co w tym przypadku oznaczało wygraną wynoszącą 234 tysiące złotych. Los został sprzedany w czwartek (28 maja) w punkcie znajdującym się przy ul. Listopadowej.

Gracz z Bielska-Białej jest czwartą osobą, która wygrała główną nagrodę w tej zdrapce. Wcześniej szczęście dopisało graczom z: Krakowa, Ostrowa Wielkopolskiego oraz Pisza w województwie warmińsko-mazurskim.

Ostatnia główna wygrana czeka na szczęśliwego gracza

Zdrapka „Szczęśliwa Liczba” od dłuższego czasu cieszy się sporym zainteresowaniem graczy. Została wyemitowana w nakładzie 10 milionów losów, a organizatorzy przygotowali atrakcyjną pulę nagród. Mimo wielu wygranych wciąż jest o co grać. Aktualna pula przeznaczona na wygrane wynosi jeszcze 5 391 740 złotych, co sprawia, że wielu klientów nadal chętnie sięga po tę zdrapkę, zwłaszcza że na swojego właściciela czeka jeszcze ostatnia główna wygrana w wysokości 234 tysięcy złotych.

Eksperci od gier losowych podkreślają, że największe emocje w zdrapkach budzi właśnie element niespodzianki. Nigdy nie wiadomo, czy kolejny kupon okaże się zwykłą próbą szczęścia, czy początkiem wielkiej finansowej odmiany. W tym przypadku wystarczyło kilka sekund i odrobina nadziei, by niewielki wydatek zamienił się w pokaźną sumę pieniędzy.

Sonda Czy próbujesz szczęścia w zdrapkach? Tak, regularnie. Tak, ale to czasami. Rzadko. Nie kupuję zdrapek.