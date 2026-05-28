Potężny pożar lasu w powiecie wołomińskim. W akcji 65 zastępów, zwołano zespół zarządzania kryzysowego

Płonie las w powiecie wołomińskim

Płomienie w okolicach miejscowości Międzyleś w gminie Poświętne pojawiły się w czwartek po godzinie 13:00. Służby ratunkowe błyskawicznie skierowały tam potężne siły, które stale rosną. Jeszcze przed godziną 18:00 z ogniem walczyły 42 zastępy, a niedługo później ich liczba wzrosła do 65. Z powietrza akcję gaśniczą wspierają cztery samoloty Dromader oraz śmigłowiec Black Hawk, natomiast do bieżącego monitorowania obszaru wykorzystuje się drony.

Krótko po godzinie 19:30 Luiza Jurgiel-Żyła z biura prasowego wojewody mazowieckiego poinformowała, że na godz. 20:00 został zwołany gminny zespół zarządzania kryzysowego. Prowadzenie skutecznej akcji gaśniczej utrudnia porywisty wiatr. Według wstępnych szacunków niszczycielski żywioł zdążył już zająć obszar przekraczający 10 hektarów lasu.

Ze względu na prowadzone działania podjęto decyzję o zamknięciu drogi krajowej numer 50 na odcinku Łochów - Stanisławów. Zmotoryzowanych skierowano na objazd od miejscowości Stanisławów (DW 637) do miejscowości Łochów (DK-62 i DW 636).

Nadal nie wiadomo, jak długo potrwają działania służb. Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

🚁 Akcja gaśnicza w powiecie wołomińskim trwa❗️Policyjni lotnicy razem ze strażakami @KGPSP prowadzą działania z powietrza wykorzystując specjalny zbiornik na wodę tzw. Bambi Bucket o pojemności 3 tys. litrów 💧 #Policja #BlackHawk #StrażPożarna pic.twitter.com/DAD1UY0Cly— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) May 28, 2026

